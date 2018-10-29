Dores do Rio Preto, a primeira cidade do ES a concluir apuração

Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo, foi a primeira cidade a ter as urnas apuradas no Espírito Santo neste domingo (28), segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES). A apuração do resultado na cidade acabou apenas 26 minutos depois do fechamento das urnas no Estado, às 17h26.

Urna eletrônica Crédito: abio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

Já na Grande Vitória, a primeira cidade a ter as urnas apuradas em sua totalidade foi a Serra.

Às 18h13, o Espírito Santo contava com quase 93% das urnas apuradas. Mas os resultados só puderam ser divulgados às 19h, por conta do fuso horário do Acre, que tem duas horas de atraso em comparação ao fuso horário de Brasília.