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Urnas apuradas

Dores do Rio Preto, a primeira cidade do ES a concluir apuração

Na Grande Vitória, a Serra foi a primeira cidade a ter os votos apurados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 21:14

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 21:14

Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo, foi a primeira cidade a ter as urnas apuradas no Espírito Santo neste domingo (28), segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES). A apuração do resultado na cidade acabou apenas 26 minutos depois do fechamento das urnas no Estado, às 17h26.
Urna eletrônica Crédito: abio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil
Já na Grande Vitória, a primeira cidade a ter as urnas apuradas em sua totalidade foi a Serra.
Às 18h13, o Espírito Santo contava com quase 93% das urnas apuradas. Mas os resultados só puderam ser divulgados às 19h, por conta do fuso horário do Acre, que tem duas horas de atraso em comparação ao fuso horário de Brasília.
A cidade de Dores do Rio Preto tem 5.760 eleitores e contabilizou 76% de comparecimento às urnas na votação deste segundo turno para o cargo de presidente. Ao todo, foram 1.369 eleitores que não tiveram votos computados, um total de quase 24% dos eleitores aptos a votar. (Com informações de Eduardo Dias e Matheus Brasil)

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