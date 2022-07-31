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Dois tremores de terra são sentidos no litoral do Rio Grande do Norte

Um dos abalos assustou moradores de Natal neste domingo (31); outro foi relatado em Maxaranguape e Maracajaú
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 jul 2022 às 19:23

Publicado em 31 de Julho de 2022 às 19:23

Dois tremores de terra foram registrados neste domingo (31) no litoral do Rio Grande do Norte.
O primeiro tremor foi registrado à 0h34 pelas estações sismográficas operadas pelo LabSis (Laboratório Sismológico da UFRN). De acordo com o laboratório, ele teve magnitude 2,4 e foi sentido por moradores das regiões de Maxaranguape e Maracajaú.
Mapa indica o epicentro do tremor registrado na tarde deste domingo (31) no Rio Grande do Norte
Mapa indica o epicentro do tremor registrado na tarde deste domingo (31) no Rio Grande do Norte Crédito: Divulgação/Laboratório Sismológico da UFRN
Horas depois, às 16h05, houve um segundo evento sísmico, dessa vez com magnitude preliminar calculada em 3,7 pela equipe do LabSis. O tremor foi sentido por moradores de diferentes bairros de Natal, que postaram relatos do episódio nas redes sociais. Não há notícias de destruição.
Antes dos eventos deste domingo, o último tremor no estado foi o de 24 de junho. Ele teve magnitude 2 e foi sentido na região do município de São Paulo do Potengi.
Nos três eventos, a magnitude pode ser considerada pequena. Na escala Richter, tremores com magnitude até 2,9 são considerados "micro" e geralmente não são sentidos pelas pessoas, enquanto eventos com magnitude entre 3 e 3,9 são considerados "pequenos" e, apesar de sentidos por muitos, não costumam deixar danos.

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