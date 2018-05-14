Dois meses após morte de Marielle, campanha nas redes pede justiça

Campanha por Marielle e Anderson nas redes Crédito: Reprodução | Facebook

Uma campanha que pede justiça para os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes movimenta as redes sociais nesta segunda-feira (14), quando o crime completa dois meses. A iniciativa partiu da equipe Mandata Coletiva Marielle Franco, que convocou os internautas a "encher as redes com a hashtag #JustiçaParaMarielleEAnderson", além de publicar fotos segurando um papel com a frase "Justiça para Marielle e Anderson: quem mandou matar e por quê?".

Às 16 horas, haverá um ato em memória de Marielle e Anderson nas escadarias da Câmara do Rio. Na ocasião, será estendida uma grande faixa para que as pessoas escrevam mensagens. "As investigações ainda estão em andamento e estamos sem posicionamento dos órgãos oficiais competentes. E não haverá sossego enquanto não alcançarmos uma resposta coerente para as perguntas: quem mandou matar e por quê?", diz a publicação da equipe Mandata Coletiva Marielle Franco.

O deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL) aderiu à campanha. Pouco depois das 9 horas, publicou a hashtag em seu perfil no Twitter, acompanhada por um desabafo: "Dois meses de dor e sem resposta. Não descansaremos até sabermos quem foi". A internauta Muana Martins usou sua conta no Instagram para publicar um cartaz com a pergunta: "Quem matou Marielle?".

SEM RESPOSTAS

No dia 14 de março, Marielle e Anderson foram assassinados no bairro do Estácio. A vereadora foi morta com quatro tiros na cabeça, quando voltava de um evento na Lapa. O veículo onde ela estava, acompanhada por Anderson e uma assessora  que se feriu por estilhaços mas sobreviveu  trafegava em direção à Tijuca, na Zona Norte, quando foi cortado por outro veículo. De dentro do carro, veio uma rajada de tiros. Até agora, nem a motivação para o crime nem seus autores foram identificados pela polícia. De acordo com autoridades, no entanto, o cerco da investigação vem se fechando.

Em depoimento à polícia, uma testemunha contou que o vereador Marcelo Siciliano (PHS) e o ex-PM Orlando Oliveira de Araújo, acusado de chefiar milícias na Zona Oeste, queriam a morte da vereadora, como revelou reportagem d'O GLOBO. Ambos estão entre os investigados pelo assassinato, confirmou o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, na última quinta-feira (10).

Segundo o ministro, o caso "está chegando a sua etapa final", mas restam perguntas a serem respondidas. Entre as questões ainda não elucidadas está o fato de as câmeras no trajeto percorrido pelo carro de Marielle estarem desligadas no momento do crime. Também ainda não foi esclarecido o motivo de, logo após o crime, policiais terem ordenado às pessoas que estavam na região  possíveis testemunhas do crime  deixarem o local e voltarem para suas casas.