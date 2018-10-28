Dois mesários passam mal e morrem no Rio de Janeiro

Mesário teve uma parada cardíaca no campus do Cefet em Nova Iguaçu (RJ) Crédito: Divulgação

Dois mesários morreram durante a votação do segundo turno neste domingo (28) no Rio de Janeiro. O mesário João Carlos Félix, de 50 anos, que atuava em uma seção eleitoral dentro do Cefet de Santa Rita, em Nova Iguaçu, no Rio, passou mal e morreu assim que começou a votação neste domingo.

Bombeiros da região foram acionados por volta das 8h10m, mas já encontraram o mesário morto quando chegaram ao local. Adriana Brandão, diretora-geral do TRE-RJ, informou que ele teve uma parada cardiáca.

O caso está sob investigação da 58ª Delegacia de Polícia, na Posse.