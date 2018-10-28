Dois mesários passam mal e morrem no Rio de Janeiro

Dois mesários morreram durante a votação do segundo turno neste domingo (28) no Rio de Janeiro. O mesário João Carlos Félix, de 50 anos, que atuava em uma seção eleitoral dentro do Cefet de Santa Rita, em Nova Iguaçu, no Rio, passou mal e morreu assim que começou a votação neste domingo.
Bombeiros da região foram acionados por volta das 8h10m, mas já encontraram o mesário morto quando chegaram ao local. Adriana Brandão, diretora-geral do TRE-RJ, informou que ele teve uma parada cardiáca.
O caso está sob investigação da 58ª Delegacia de Polícia, na Posse.
À tarde, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), em boletim, confirmou a morte da mesária Andreia Cristina Duarte Gouvea, de 51 anos. Ele passou mal na seção 140, no Tijuca Tênis Clube, encaminhada até a UPA da Tijuca, mas não resistiu.