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Crime

Dois homens são presos em Minas vendendo gasolina a R$ 15 o litro

Eles foram presos em flagrante em Paracatu por armazenar combustível, considerado crime inafiançável
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 00:52

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 00:52

Na casa havia 700 litros de gasolina estocados em galões Crédito: Polícia Militar | Divulgação
Dois homens foram presos em Paracatu, Minas Gerais, por armazenarem e venderem combustível. Na casa em que estavam, havia 700 litros de gasolina estocados, sendo uma pessoa flagrada deixando o local com um galão.
A Polícia Militar chegou ao local no bairro Bela Vista após denúncia anônima, sendo a estocagem de combustível considerada crime inafiançável. A gasolina era vendida pelos suspeitos a R$ 15 o litro e todo o estoque que havia na casa foi entregue nesta segunda-feira, 28, à prefeitura local, para que use nos serviços essenciais.

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