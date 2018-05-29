Dois homens são presos em Minas vendendo gasolina a R$ 15 o litro

Dois homens foram presos em Paracatu, Minas Gerais, por armazenarem e venderem combustível. Na casa em que estavam, havia 700 litros de gasolina estocados, sendo uma pessoa flagrada deixando o local com um galão.

A Polícia Militar chegou ao local no bairro Bela Vista após denúncia anônima, sendo a estocagem de combustível considerada crime inafiançável. A gasolina era vendida pelos suspeitos a R$ 15 o litro e todo o estoque que havia na casa foi entregue nesta segunda-feira, 28, à prefeitura local, para que use nos serviços essenciais.