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"O processo"

Doc sobre impeachment de Dilma será exibido no Festival de Berlim

'O processo', de Maria Augusta Ramos, está entre os cinco longas brasileiros na mostra Panorama
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 21:19

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 21:19

"O processo" acompanha todo o movimento que levou ao impedimento da presidente Dilma Rousseff, em 31 de agosto de 2016 Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Além de "Aeroporto Central", de Karim Aïnouz, "Ex Pajé", de Luiz Bolognesi, e "Bixa Travesty", de Claudia Priscilla e Kiko Goifman, mais dois filmes brasileiros foram selecionados para a mostra Panorama da 68ª edição do Festival de Berlim: "O processo", de Maria Augusta Ramos, e "Tinta bruta", de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher.
"O processo" acompanha todo o movimento que levou ao impedimento da presidente Dilma Rousseff, em 31 de agosto de 2016. "Tinta bruta" fala sobre o encontro entre dois rapazes visto pelo olhar da rede mundial de computadores. O festival acontece de 15 a 25 de fevereiro, na Alemanha.
"O processo" dá continuidade às abordagens desenvolvidas pela diretora a partir do sistema judiciário brasileiro na trilogia formada por "Justiça" (Grand Prix no Festival Visions du Réel, Suiça 2004), "Juízo" (Festival de Locarno, Prêmio da Crítica no Dok- Leipzig, 2008) e, num olhar complementar e anterior aos corredores da burocracia, "Morro dos Prazeres" (Melhor Direção, Fotografia e Som no Festival de Brasília, 2013).
O filme de Maria Augusta é um documentário de observação. Ela foi para Brasília e captou 450 horas de imagens. Sem fazer entrevistas ou intervir nos acontecimentos, ela e sua equipe circularam pelos corredores do Congresso, gravaram coletivas de imprensa, acompanharam as votações na Câmara dos Deputados e no Senado e presenciaram situações nunca antes reveladas nos noticiários.
 

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