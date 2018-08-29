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Eleições 2018

Doações: veja quanto candidatos ao Senado e ao governo do ES já receberam

Levantamento leva em conta declarações feitas à Justiça Eleitoral; maioria dos repasses chegou via partido, mas pessoas físicas também contribuíram; entenda

Publicado em 29 de Agosto de 2018 às 12:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2018 às 12:04
A maior parte dos recursos recebidos pelos candidatos a governador e senadores do Estado, até o momento, veio do fundo eleitoral dos partidos. Dos pouco mais de R$ 5 milhões já declarados, R$ 4 milhões vieram desse fundo, que é abastecido com recursos do Tesouro Nacional. Os candidatos têm até 72 horas após o recebimento das doações para informar os valores à Justiça Eleitoral.
Sede do TRE: candidatos declaram à Justiça Eleitoral os valores recebidos Crédito: Carlos Alberto Silva


Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), extraídos nesta terça-feira (28), apontam que 4 dos 11 candidatos ao Senado já informaram ter recebido algum dinheiro. São eles: Magno Malta (PR), Ricardo Ferraço (PSDB), Fabiano Contarato (Rede) e Ulisses Pincelli (Novo). Destes, apenas Ulisses não recebeu dinheiro do fundo.
Na outra ponta, está Magno Malta, o candidato que mais declarou recursos  recebeu R$ 2 milhões do fundo eleitoral.
Ferraço declarou R$ 1.910.699, sendo R$ 1 milhão do diretório nacional do PSDB; R$ 10.699 de financiamento coletivo; e R$ 900 mil de doações de pessoas físicas.
As doações de pessoas físicas foram feitas por empresários. A maior, no valor de R$ 500 mil, foi de Carlos Francisco Ribeiro Jereissati, presidente do Conselho de Administração do Grupo Jereissati, que controla a rede de shoppings Iguatemi.
Dinheiro: doações para campanha Crédito: Pixabay
Salim Mattar Júnior, sócio fundador da Localiza; e Hamilton Dias de Souza, fundador e titular da Dias de Souza Advogados Associados, também estão entre doadores. Ambos contribuíram com 200 mil reais cada um.
Procurado pela reportagem, o senador disse que todas são doações rigorosamente como determina a lei.
Segundo as normas do TSE, as doações feitas por pessoas físicas não podem ultrapassar 10% dos rendimentos brutos do doador, no ano anterior à eleição. Isso quer dizer que para uma pessoa doar R$ 1 milhão nestas eleições ela teria que ter declarado à Receita ao menos R$ 10 milhões de renda.
Já entre os candidatos ao governo do Estado, apenas Rose de Freitas (Podemos) e Carlos Manato (PSL) registraram ter recebido doações até o momento. Rose tem R$ 1 milhão do fundo eleitoral e Manato recebeu R$ 10 mil em doação do vice dele, Rogerio Zamperlini, também filiado ao PSL.
O QUE JÁ FOI DECLARADO
CANDIDATOS AO SENADO
Magno Malta (PR)
Recebeu R$ 2 milhões do fundo eleitoral
Ricardo Ferraço (PSDB)
Recebeu R$ 1 milhão do fundo eleitoral; R$ 900 mil de pessoas físicas; e R$ 10.699,00 de financiamento coletivo.
Fabiano Contarato (Rede)
Recebeu R$ 140 mil do fundo eleitoral.
Ulisses Pincelli (Novo)
Doou R$ 5 mil para si mesmo.
CANDIDATOS AO GOVERNO
Rose de Freitas (Podemos)
Recebeu R$ 1 milhão do fundo eleitoral.
Carlos Manato (PSL)
Recebeu R$ 10 mil de doação do vice dele, Rogerio Zamperlini.
REGRA
Os candidatos têm 72 horas após o recebimento das doações para informar os valores à Justiça Eleitoral. Os dados estão disponíveis no site DivulgaCandContas.

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