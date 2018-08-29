Doações para candidatos do ES vêm de fundo eleitoral e de empresários

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A maior parte dos recursos recebidos pelos candidatos a governador e senadores do Estado, até o momento, veio do fundo eleitoral dos partidos. Dos pouco mais de R$ 5 milhões já declarados, R$ 4 milhões vieram desse fundo, que é abastecido com recursos do Tesouro Nacional. Os candidatos têm até 72 horas após o recebimento das doações para informar os valores à Justiça Eleitoral.

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), extraídos ontem, apontam que 4 dos 11 candidatos ao Senado já informaram ter recebido algum dinheiro. São eles: Magno Malta (PR), Ricardo Ferraço (PSDB), Fabiano Contarato (Rede) e Ulisses Pincelli (Novo). Destes, apenas Ulisses não recebeu dinheiro do fundo.

Na outra ponta, está Magno Malta, o candidato que mais declarou recursos  recebeu R$ 2 milhões do fundo eleitoral.

Ferraço declarou R$ 1.910.699, sendo R$ 1 milhão do diretório nacional do PSDB; R$ 10.699 de financiamento coletivo; e R$ 900 mil de doações de pessoas físicas.

As doações de pessoas físicas foram feitas por empresários. A maior, no valor de R$ 500 mil, foi de Carlos Francisco Ribeiro Jereissati, presidente do Conselho de Administração do Grupo Jereissati, que controla a rede de shoppings Iguatemi.

Salim Mattar Júnior, sócio fundador da Localiza; e Hamilton Dias de Souza, fundador e titular da Dias de Souza Advogados Associados, também estão entre doadores. Ambos contribuíram com 200 mil reais cada um.

Procurado pela reportagem, o senador disse que todas são doações rigorosamente como determina a lei.

Segundo as normas do TSE, as doações feitas por pessoas físicas não podem ultrapassar 10% dos rendimentos brutos do doador, no ano anterior à eleição. Isso quer dizer que para uma pessoa doar R$ 1 milhão nestas eleições ela teria que ter declarado à Receita ao menos R$ 10 milhões de renda.

Já entre os candidatos ao governo do Estado, apenas Rose de Freitas (Podemos) e Carlos Manato (PSL) registraram ter recebido doações até o momento. Rose tem R$ 1 milhão do fundo eleitoral e Manato recebeu R$ 10 mil em doação do vice dele, Rogerio Zamperlini, também filiado ao PSL.

DOAÇÕES

CANDIDATOS AO SENADO

Magno Malta (PR): Recebeu R$ 2 milhões do fundo eleitoral

Ricardo Ferraço (PSDB): Recebeu R$ 1 milhão do fundo eleitoral; R$ 900 mil de pessoas físicas; e R$ 10.699,00 de financiamento coletivo.

Fabiano Contarato (Rede): Recebeu R$ 140 mil do fundo eleitoral.

Ulisses Pincelli (Novo): Doou R$ 5 mil para si próprio.

CANDIDATOS AO GOVERNO

Rose de Freitas (Podemos): Recebeu R$ 1 milhão do fundo eleitoral.

Carlos Manato (PSL): Recebeu R$ 10 mil de doação do vice dele, Rogerio Zamperlini.