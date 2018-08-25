Doações chegam a quase R$ 1 bi na primeira semana de campanha

Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Na primeira semana da campanha eleitoral já foram registradas doações de R$ 924,3 milhões. O valor leva em conta os repasses do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, abastecido com recursos públicos e que foi criado depois da proibição das doações de pessoas jurídicas, e também as doações de pessoas físicas, seja diretamente para os partidos ou candidatos ou por meio de vaquinhas virtuais. O número foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na prática, o valor arrecadado até o momento equivale a mais da metade do valor total do fundo especial, que foi estabelecido em R$ 1,7 bilhão a ser distribuído entre os partidos políticos, levando em conta a representação deles no Congresso.

Deste total já doado, quase metade foi destinado a dois dos mais tradicionais partidos: PSDB e MDB, que juntos já receberam R$ 464,3 milhões. O PSDB lidera a lista, tendo recebido R$ 233,3 milhões, inteiramente do fundo especial, sendo que 80% deste valor foi para o próprio diretório nacional da sigla, e 19% (o equivalente a R$ 43,3 milhões) para o candidato à Presidência, Geraldo Alckmin. O candidato do partido ao governo de São Paulo, João Doria, aparece logo em seguida, tendo recebido R$ 1,6 milhão.

Já em relação ao MDB, toda a quantia de R$ 230,9 milhões que a sigla recebeu também veio do fundo especial e foi destinada ao diretório nacional da sigla. Em terceiro lugar entre os principais destinatários de doações aparece o PSD, partido criado pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, Gilberto Kassab, que recebeu R$ 127,1 milhões, também do fundo especial de campanha. Deste montante, 95% foi destinado ao diretório nacional da sigla e R$ 6,5 milhões foram para o diretório estadual no Rio Grande do Norte, estado onde o governador Robinson Faria (PSD) tenta a reeleição.

Com os recursos do fundo especial, o ranking dos maiores doadores divulgado pelo TSE coloca entre os sete maiores doadores até agora partidos políticos (PSDB, MDB, PSD, Solidariedade, PSOL e PPS), justamente por receberem e repassarem os recursos do fundo. O oitavo maior doador até o momento é o candidato do MDB à Presidência, Henrique Meirelles, que já doou a si mesmo R$ 20 milhões. Com carreira no setor financeiro, o ex-ministro da Fazenda declarou patrimônio de R$ 377 milhões e deve financiar sua própria campanha.