Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Do Val gastou R$ 0,01 por voto, e Ferraço, R$ 6,24
Campanha eleitoral

Do Val gastou R$ 0,01 por voto, e Ferraço, R$ 6,24

Já Magno, que obteve 611.284 votos, contou com R$ 2.806.775,60, vindos do fundo eleitoral e do fundo partidário. A média foi de R$ 4,59 por voto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 23:39

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 23:39

Marcos do Val (PPS) e Ricardo Ferraço (PSDB) Crédito: Montagem
Políticos tradicionais do Espírito Santo, os senadores Magno Malta (PR) e Ricardo Ferraço (PSDB) perderam a disputa pela reeleição, mas foram os que mais receberam recursos para fazer campanha. Na outra ponta, Fabiano Contarato (Rede) e Marcos Do Val (PPS) venceram, com parcos recursos. Para se ter uma ideia, Ferraço arrecadou R$ 2.995.299,00 - parte veio do fundo eleitoral, dinheiro público, e parte de doações feitas por pessoas físicas, empresários - e obteve 480.122 votos. Isso corresponde a uma média de R$ 6,24 por voto, o maior valor entre os 11 nomes que disputavam as duas vagas para o Senado.
Já Do Val arrecadou R$ 10 mil, tudo em doação feita por ele mesmo. Como foi a opção de 863.359 eleitores, a média foi de R$ 0,01 (na verdade, R$ 0,0116) por voto, o menor valor.
Contarato, que alcançou 1.117.036 votos, teve, de acordo com o site DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), uma arrecadação de R$ 168.337,34, praticamente tudo com origem no fundo eleitoral. Por voto, portanto, foram R$ 0,15, em média.
> Após a eleição, veja quem sobe e quem desce na política do ES
MAGNO
Já Magno, que obteve 611.284 votos, contou com R$ 2.806.775,60, vindos do fundo eleitoral e do fundo partidário. A média foi de R$ 4,59 por voto. 
Os candidatos ainda podem atualizar as informações sobre despesas apresentadas ao TSE. Por isso, essa relação entre gastos e votos de cada um não é definitiva.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados