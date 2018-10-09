Do Val gastou R$ 0,01 por voto, e Ferraço, R$ 6,24

Políticos tradicionais do Espírito Santo, os senadores Magno Malta (PR) e Ricardo Ferraço (PSDB) perderam a disputa pela reeleição, mas foram os que mais receberam recursos para fazer campanha. Na outra ponta, Fabiano Contarato (Rede) e Marcos Do Val (PPS) venceram, com parcos recursos. Para se ter uma ideia, Ferraço arrecadou R$ 2.995.299,00 - parte veio do fundo eleitoral, dinheiro público, e parte de doações feitas por pessoas físicas, empresários - e obteve 480.122 votos. Isso corresponde a uma média de R$ 6,24 por voto, o maior valor entre os 11 nomes que disputavam as duas vagas para o Senado.
Já Do Val arrecadou R$ 10 mil, tudo em doação feita por ele mesmo. Como foi a opção de 863.359 eleitores, a média foi de R$ 0,01 (na verdade, R$ 0,0116) por voto, o menor valor.
Contarato, que alcançou 1.117.036 votos, teve, de acordo com o site DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), uma arrecadação de R$ 168.337,34, praticamente tudo com origem no fundo eleitoral. Por voto, portanto, foram R$ 0,15, em média.
MAGNO
Já Magno, que obteve 611.284 votos, contou com R$ 2.806.775,60, vindos do fundo eleitoral e do fundo partidário. A média foi de R$ 4,59 por voto.
Os candidatos ainda podem atualizar as informações sobre despesas apresentadas ao TSE. Por isso, essa relação entre gastos e votos de cada um não é definitiva.