Do Val gastou R$ 0,01 por voto, e Ferraço, R$ 6,24

Políticos tradicionais do Espírito Santo, os senadores Magno Malta (PR) e Ricardo Ferraço (PSDB) perderam a disputa pela reeleição, mas foram os que mais receberam recursos para fazer campanha. Na outra ponta,venceram, com parcos recursos. Para se ter uma ideia, Ferraço arrecadou R$ 2.995.299,00 - parte veio do fundo eleitoral, dinheiro público, e parte de doações feitas por pessoas físicas, empresários - e obteve 480.122 votos. Isso corresponde a uma média de R$ 6,24 por voto, o maior valor entre os 11 nomes que disputavam as duas vagas para o Senado.