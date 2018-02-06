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INEP

Divulgação dos resultados do Encceja será normalizada nesta terça

Dez estados enfrentaram problemas técnicos no fornecimento de dados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 20:17

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 20:17

Imagem ilustrativa - Sala de Aula Crédito: Divulgação | Sedu
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) garantiu que vai normalizar até o fim desta terça-feira (06) a divulgação dos resultados do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja Nacional), que foram lançados na segunda. Dez estados do país registraram problemas no sistema e não conseguiram informar o desempenho dos candidatos.
Os estados que apresentaram os problemas técnicos são: Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Tocantins. Segundo o Inep, devido a isso, 156.505 pessoas foram afetadas no país. Para acessar os resultados basta entrar na Página do Participante e informar o CPF e a senha.
Devido ao problema, alguns participantes do exame não conseguiram ter acesso às notas da prova objetiva e só visualizaram a nota da prova de Redação. O Encceja passou, neste ano, a substituir o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na concessão de diploma para esta etapa.
No Encceja, os candidatos são submetidos a provas de 30 questões e uma redação. No caso do ensino fundamental, os inscritos responderam questões de ciências, história, geografia, língua portuguesa, inglês, artes, educação física e matemática. Já para o ensino médio, as provas foram de física, química, biologia, história, geografia, sociologia, filosofia, língua portuguesa, inglês ou espanhol, educação física, artes e matemática.

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