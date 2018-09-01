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Distorção racial se mantém nas eleições 2018

Proporção de negros entre os postulantes a cargos eletivos é menor, se comparada com a população brasileira; o índice de brancos é maior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2018 às 12:06

Publicado em 01 de Setembro de 2018 às 12:06

Crédito: Justiça Eleitoral | Divulgação
A distribuição racial dos candidatos nas eleições 2018 não espelha a realidade da população brasileira como um todo. Enquanto há uma sub-representação de autodeclarados negros (pretos e pardos) entre os candidatos, a proporção de postulantes brancos é maior que a sua concentração geral. O quadro reflete uma distorção da representatividade racial da população na política, segundo especialistas e ativistas ouvidos pelo Estado.
Dos 28.562 candidatos que pediram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registro para disputar cargos eletivos (presidente, governador, vices, senador e deputados federais e estaduais, além de suplentes) nas eleições este ano, 46,4% se autodeclararam negros  35,5% deles pardos e 10,8% pretos, conforme dados do tribunal. Os candidatos brancos que pediram registros à Justiça Eleitoral representam 52,6%, enquanto os amarelos são 0,6% e os indígenas, 0,46%.
Segundo dados da última Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio (Pnad Contínua), divulgada em 2017 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 54,9% da população do País se autodeclarou negra (46,7% pardos e 8,2% pretos) e 44,2% se disseram brancos. Amarelos e indígenas foram apresentados em uma só categoria, totalizando 0,9% dos entrevistados.
Para a presidente do Conselho Nacional de Ouvidores das Defensorias Públicas, a socióloga Vilma Reis, a sub-representação racial na política, como ela se refere às estatísticas, se deve à ausência de regras que definam a participação dos negros nas eleições, como ocorre no caso das candidaturas femininas, que conquistaram a reserva de 30% das vagas e dos recursos dos fundos para financiamento de campanhas.
A gente construiu uma resposta para a questão de gênero na política, mas não construiu formas de garantir a justiça racial, diz Vilma. A socióloga avalia que a dificuldade de acesso dos negros aos recursos eleitorais  antes oriundos de doações de empresas privadas, mas a partir das eleições de 2016 vindos do Fundo Partidário  impede a maior representação dessa parcela da população na política.
Sem esse regramento político da partilha dos recursos, a gente vai precisar de mais 189 anos para ser possível alguma paridade, afirma Vilma, criticando as estruturas partidárias pela situação. Esses negros até são candidatos, mas sempre enxergam suas esperanças desmoronarem na hora da divisão dos recursos, o que nos faz ter um Congresso sem nenhuma ligação com a sociedade.
Entre os eleitos, a representatividade dos negros é ainda menor. Segundo dados divulgados pelo TSE após as eleições de 2014, apenas 20% dos deputados federais (103 dos 513) e 18,5% dos senadores (5 dos 81) eleitos naquele ano se autodeclaram negros. O número não pode ser comparado com estatísticas anteriores porque a autodeclaração de cor/raça só foi implantada no sistema da Justiça Eleitoral em 2014. Naquele ano, 44,26% dos candidatos informaram ser negros.

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