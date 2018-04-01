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2 aninhos

Disque Denúncia busca informações sobre assassinos de criança no Rio

A criança estava no carro do pai, quando o veículo foi abordado por dois criminosos, próximo ao Morro do Chapéu, em Conceição de Jacareí

Publicado em 01 de Abril de 2018 às 12:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2018 às 12:32
O Disque Denúncia está buscando informações sobre os suspeitos de assassinar a menina Brenda Valentina Alves Oliveira Aleixo, de 2 anos, ontem (31), em Mangaratiba, no litoral sul fluminense. A criança estava no carro do pai, quando o veículo foi abordado por dois criminosos, próximo ao Morro do Chapéu, em Conceição de Jacareí.
O pai arrancou com o carro, mas os criminosos dispararam várias vezes contra o veículo. Um dos disparos atingiu Brenda, que estava no banco traseiro. Ela ainda foi levada para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste da cidade do Rio, mas morreu por volta das 11h.
Brenda Valentina Alves Oliveira Aleixo, morta pelo tráfico em Mangaratiba Crédito: Reprodução/Facebook
A Polícia Civil já identificou dois suspeitos do crime. Quem tiver qualquer informação a respeito dos criminosos, pode entrar em contato com o Disque Denúncia através do Whatsapp/Telegram (21) 98849-6099; da Central de Atendimento do Disque Denúncia, pelo número (21) 2253-1177; por meio do Facebook, via mensagem privada; e pelo aplicativo Disque Denúncia RJ.

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