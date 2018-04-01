Disque Denúncia busca informações sobre assassinos de criança no Rio

O Disque Denúncia está buscando informações sobre os suspeitos de assassinar a menina Brenda Valentina Alves Oliveira Aleixo, de 2 anos, ontem (31), em Mangaratiba, no litoral sul fluminense. A criança estava no carro do pai, quando o veículo foi abordado por dois criminosos, próximo ao Morro do Chapéu, em Conceição de Jacareí.