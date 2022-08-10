Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Disparos no Morro do Fubá, no RJ, deixam um morto e turista americano baleado
Folha de São Paulo

Disparos no Morro do Fubá, no RJ, deixam um morto e turista americano baleado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos uma pessoa morreu e três ficaram feridas após um tiroteio no Morro do Fubá, no Rio de Janeiro, no final da tarde desta terça-fei...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 ago 2022 às 08:26

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 08:26

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos uma pessoa morreu e três ficaram feridas após um tiroteio no Morro do Fubá, no Rio de Janeiro, no final da tarde desta terça-feira (9), segundo a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. A troca de tiros teria acontecido entre grupos criminosos rivais que disputam o domínio da região.
Entre os baleados está um turista norte-americano, identificado como Joseph T. Thomas, 28. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros no bairro Cascadura e levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no bairro do Méier. Em nota ao UOL, a direção da unidade de saúde confirmou que o estado de saúde da vítima é grave, mas não deu mais detalhes sobre seu quadro.
Além de Joseph, pelo menos outras duas pessoas foram socorridas com vida após serem atingidas pelos disparos. Elas estavam em um ônibus que passava pela região durante o tiroteio, segundo informações confirmadas pelo Corpo de Bombeiros do Rio, que não informou a identidade ou a gravidade dos ferimentos das vítimas.
Elas receberam os primeiros socorros dos bombeiros do 8º Grupamento, em Campinho, também nos arredores do Fubá, na zona norte carioca.
Com a omissão dos nomes das vítimas, não foi possível consultar seus registros em hospitais ligados a Secretaria Municipal de Saúde.
Já a pessoa que não resistiu aos ferimentos foi encontrada morta por agentes da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que foram acionados para uma ocorrência na Rua Padre Telêmaco, também em Cascadura, nos arredores da favela. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e a perícia acionada, segundo nota da corporação ao UOL.
A reportagem também tentou contato com a Polícia Civil para apurar informações sobre a autoria do disparo que matou a vítima e sua identidade. Se houver retorno, a nota será atualizada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser
Antônio Torres, Carlinston Lima, Francisco Torres e Maycow Torres
Instituto Água Viva celebra 10 anos com jantar para empresários em Vitória
Imagem de destaque
Sindicatos patronais, empresas e o que todos os avisos não vão evitar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados