Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Discussão por choro de criança termina com dois mortos em Teresina
Violência

Discussão por choro de criança termina com dois mortos em Teresina

Uma mulher está em estado grave após levar um tiro na cabeça. Discussão começou por causa do choro de uma criança de quatro anos com autismo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 jul 2022 às 17:57

Publicado em 31 de Julho de 2022 às 17:57

Dois homens morreram baleados em Teresina após uma discussão familiar motivada pela irritação de um deles pelo choro de uma criança com transtorno do espectro autista. Uma babá, Juliana da Silva, 36, foi atingida por um tiro na cabeça e está internada em estado grave.
Segundo a polícia, o instrutor de tiro Daniel Flauberth Gomes Nunes Leal, 38, saiu de casa para brigar com o garoto de quatro anos, na sexta (29). O menino é filho do servidor público Felipe Guimarães Martins Holanda, 37, irmão da esposa de Leal, que morava no mesmo terreno que o cunhado.
Vítimas foram atendidas no Hospital de Urgência de Teresina (HUT)
Vítimas foram atendidas no Hospital de Urgência de Teresina (HUT) Crédito: Ascom HUT
A mulher de Leal disse aos policiais que, por volta das 8h deste sábado (30), acordou com o irmão na porta de casa, carregando uma faca.
"[Holanda] perguntou 'cadê o teu marido, eu tô aqui esperando ele'. Ela pediu calma a ele. Nesse momento, Daniel [Leal] escutou e já ia descendo. Quando ele desceu, a mulher dele fechou a porta. Nesse instante o Felipe [Holanda] começa a chutar a porta, a querer arrombar", relata o delegado Francis Costa-Baretta.
O instrutor então efetuou um disparo de sua pistola 380 contra a porta, mas, em vez de acertar o cunhado, atingiu a babá que cuidava das crianças na área de lazer comum.
A discussão avançou para um confronto físico. Holanda foi atingido por um tiro na virilha e morreu após cirurgia no Hospital de Urgência de Teresina.
Segundo as investigações preliminares, a arma de Daniel Leal foi a responsável por todos os tiros disparados durante a discussão. Ele foi atingido na cabeça e morreu poucas horas depois.
Leal tinha, além da arma do crime, uma pistola 9 mm e um revolver 357, ambos em um cofre. Segundo a esposa relatou aos policiais, comprou recentemente um fuzil, que ainda não foi entregue.
"Hoje as pessoas com a prática esportiva de tiro estão conseguindo arma como se consegue um suvenir qualquer. Arma não resolve nada, te digo isso com 42 anos de polícia", afirma o delegado.
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o número de pessoas com licenças para armas de fogo disparou no governo Jair Bolsonaro (PL) e registrou aumento de 473% em quatro anos. Em 2018, antes do presidente assumir, havia 117,4 mil registros ativos para caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs.
No ano seguinte, esse número saltou para 197,3 mil registros, uma alta de 68%, e seguiu em curva ascendente até chegar em 673,8 mil em junho deste ano, o maior valor da série histórica, que começou em 2005.
Além disso, o anuário mostra que o Brasil tem 2,8 milhões de armas de fogo particulares, um aumento de 39% em relação a 2020, quando o país registrava pouco mais de 2 milhões de armamentos particulares.
O governo Bolsonaro editou até o momento 19 decretos, 17 portarias, duas resoluções, três instruções normativas e dois projetos de lei que flexibilizam as regras para ter acesso a armas e munições.
Para especialistas ouvidos pelo jornal Folha de S.Paulo, a série de medidas enfraqueceu um dos principais pilares do Estatuto do Desarmamento, a proibição de o cidadão comum andar armado, e causa insegurança jurídica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados