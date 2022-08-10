Diretores da prefeitura de Miracatu participam de ato de Tarcísio em horário de expediente

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Diretores da Prefeitura de Miracatu (SP) participaram nesta quarta-feira (10) de um ato promovido para o candidato ao Governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante horário de expediente. O município não possui secretarias, portanto, os diretores representam o segundo escalão da gestão da cidade.

Até a última quinta-feira, o chefe de gabinete da prefeitura era Renato Bolsonaro, irmão do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele próprio gravou um vídeo para convocar apoiadores a participarem da caminhada, marcada para começar às 10h.

Em imagens compartilhadas em redes sociais, é possível ver os diretores Ralph Alli Shaer Andozzio (Esporte), Júlio Antônio Soares Coelho (Saúde), João Alves de Arruda Junior (Assistência Social), Otavio José Mendes Branco (Transportes e Oficina), Julie Moraes Silva (Educação), Anderson Ramos da Silva (Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico) e Herly Carvalho Costa (Negócios Jurídicos).

O Painel procurou a prefeitura para abrir o espaço para a manifestação. Na primeira tentativa, uma pessoa informou que o assessor de imprensa estava em lua de mel e interrompeu abruptamente a ligação. Na segunda, a chamada foi encaminhada para a Ouvidoria, que afirmou não ter o que acrescentar.