Diretora de hospital diz que Bolsonaro perdeu cerca de 40% do sangue

Jair Bolsonaro levou uma facada em ato de campanha em Minas Gerais Crédito: Reprodução

A diretora médica e técnica da Santa Casa de Juiz de Fora, Eunice Dantas, informou que Jair Bolsonaro perdeu em torno de 40% do sangue do corpo em função da facada que levou durante ato de campanha na cidade de Minas Gerais. A perfuração atingiu uma veia abdominal. O candidato do PSL à Presidência, que foi transferido para hospital de São Paulo nesta sexta-feira, precisou receber quatro bolsas de sangue em transfusão.

"Ele perdeu 40% do sangue do corpo, cerca de 2 a 2,5 litros. A pressão dele estava a oito por quatro quando eu vi e recebeu quatro bolsas de transfusão", explicou a médica.

Eunice Dantas contou ainda que policiais federais olharam os celulares de todas as pessoas que estavam no centro cirúrgico  médicos, anestesistas e técnicos  procurando o autor da foto de Bolsonaro no centro cirúrgico que vazou nas redes sociais. Os policiais, no entanto, não chegaram a identificar o autor.

Presidente da Santa Casa de Misericórdia, Renato Loures lamentou o episódio e disse que a investigação está a cargo da PF.

"Não se pode permitir que seja vazada uma foto do centro cirúrgico", disse Loures.

Depois da cirurgia, segundo a diretora da Santa Casa, o político passou a noite sem sobressaltos. O parlamentar foi transferido para o hospital Albert Einstein, em São Paulo, por volta das 8h10 desta sexta-feira.

"Ele passou a noite muito tranquilo dentro do esperado em uma cirurgia desse porte e manteve-se hemodinamicamente estável. Houve a condição segura para essa transferência, ele está hemodinamicamente muito bem", explicou a médica.

Segundo Eunice Dantas, Bolsonaro participou pessoalmente do processo decisório sobre a escolha do hospital para o qual seria transferido, em discussão com os filhos.

Cinco médicos - dois do hospital Albert Einstein e três do Sírio-Libanês -, além da equipe da Santa Casa, acompanharam o candidato durante a madrugada.