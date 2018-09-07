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Facada

Diretora de hospital diz que Bolsonaro perdeu cerca de 40% do sangue

Candidato recebeu quatro bolsas de transfusão após levar facada em ato de campanha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2018 às 13:27

Publicado em 07 de Setembro de 2018 às 13:27

Jair Bolsonaro levou uma facada em ato de campanha em Minas Gerais Crédito: Reprodução
A diretora médica e técnica da Santa Casa de Juiz de Fora, Eunice Dantas, informou que Jair Bolsonaro perdeu em torno de 40% do sangue do corpo em função da facada que levou durante ato de campanha na cidade de Minas Gerais. A perfuração atingiu uma veia abdominal. O candidato do PSL à Presidência, que foi transferido para hospital de São Paulo nesta sexta-feira, precisou receber quatro bolsas de sangue em transfusão.
"Ele perdeu 40% do sangue do corpo, cerca de 2 a 2,5 litros. A pressão dele estava a oito por quatro quando eu vi e recebeu quatro bolsas de transfusão", explicou a médica.
Eunice Dantas contou ainda que policiais federais olharam os celulares de todas as pessoas que estavam no centro cirúrgico  médicos, anestesistas e técnicos  procurando o autor da foto de Bolsonaro no centro cirúrgico que vazou nas redes sociais. Os policiais, no entanto, não chegaram a identificar o autor.
Presidente da Santa Casa de Misericórdia, Renato Loures lamentou o episódio e disse que a investigação está a cargo da PF.
"Não se pode permitir que seja vazada uma foto do centro cirúrgico", disse Loures.
Depois da cirurgia, segundo a diretora da Santa Casa, o político passou a noite sem sobressaltos. O parlamentar foi transferido para o hospital Albert Einstein, em São Paulo, por volta das 8h10 desta sexta-feira.
"Ele passou a noite muito tranquilo dentro do esperado em uma cirurgia desse porte e manteve-se hemodinamicamente estável. Houve a condição segura para essa transferência, ele está hemodinamicamente muito bem", explicou a médica.
Segundo Eunice Dantas, Bolsonaro participou pessoalmente do processo decisório sobre a escolha do hospital para o qual seria transferido, em discussão com os filhos.
Cinco médicos - dois do hospital Albert Einstein e três do Sírio-Libanês -, além da equipe da Santa Casa, acompanharam o candidato durante a madrugada.
Na manhã de hoje ele seguiu em uma UTI móvel particular até o aeroporto da Serrinha, em Juiz de Fora, de onde seguiu de jatinho para o hospital de São Paulo.

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