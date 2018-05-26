Diretor-geral da PF determina que todos os policiais fiquem de sobreaviso

Crédito: Nelson Andrade

O diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, enviou uma mensagem para as diretorias e superintendência do órgão espalhadas pelo país para que todos os policiais federais fiquem de sobreaviso por causa da greve dos caminhoneiros. No documento, ao qual a reportagem teve acesso, ele determina que os superintendentes e diretores deverão entrar em contato com o Poder Judiciário local para agilizar possíveis medidas que precisem ser tomadas. Galloro ainda dá outras recomendações.

Diz que qualquer policial habilitado a dirigir caminhão pode ser convocado. Determina também que a PF economize combustível daqui para frente. Deve priorizar serviços essenciais.

Considerando o movimento paredista dos caminhoneiros em todo o país, seguem abaixo determinações dessa Direção Geral: todo o efetivo policial deverá ficar em estado de sobreaviso; deverão ser adotadas todas as medidas necessárias à economia de combustível, priorizando-se a execução de serviços essenciais; os servidores habilitados à condução de veículos categorias D e E deverão ficar à disposição para eventual recrutamento; efetivar contato com o Poder Judiciário local verificando a possibilidade de sobrestamento, adiamento ou suspensão de atos ou providencias que demandem movimentação de efetivo ou transporte de presos, diz o comunicado.

Na mensagem, em vez de falar em grevistas, Galloro usou a palavra paredista. O termo quer dizer um movimento grevista em que não se identifica os líderes, ou seja, quem fica por trás de uma parede ou escudo.