  • Brasil
  • Diretor de TV se desculpa após comentários racistas sobre Maju e Thelma
Rodrigo Branco

Diretor de TV se desculpa após comentários racistas sobre Maju e Thelma

Em uma transmissão ao vivo, ele disse que as duas eram favorecidas por serem negras
Redação de A Gazeta

01 abr 2020 às 18:25

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 18:25

Rodrigo Branco é empresário e diretor de televisão Crédito: Reprodução Instagram
O empresário e diretor de televisão Rodrigo Branco se desculpou, na terça-feira (31), por ter feito comentários racistas sobre a jornalista Maju Coutinho e sobre a participante do Big Brother Brasil Thelma Assis. Em uma transmissão ao vivo, ele disse que as duas eram favorecidas por serem negras.
Os comentários foram feitos em um vídeo realizado pela DJ Ju de Paulla, realizado na segunda-feira (30). Rodrigo e a DJ estavam falando por quem torciam no BBB 20 quando ele afirmou que torcer pela Thelma seria racismo. "A Thelma nem pensar. Torcer pela Thelma é racismo. Todo mundo tá votando nela porque ela é negra coitada", disse ele.
Logo depois, ele também criticou Maju Coutinho, apresentadora do Jornal Hoje, da Rede Globo: "É a mesma coisa que eu falo da Maju Coutinho. Ela é péssima, é horrível. Eu a assisti hoje, ela só tá ali por causa da cor. Qual foi a carreira dela? A carreira dela foi ser xingada".

A jornalista não falou sobre o assunto em suas redes sociais. Já os responsáveis por administrar o perfil de Thelma no Instagram e no Twitter se posicionaram sobre a questão. "Estamos adotando as providências cabíveis na defesa dos interesses da Thelma e da população negra brasileira", informa uma publicação no Instagram.
"Negros quando se posicionam viram monstros e arrogantes, quando conquistam é por pena ou pela cor. Nosso carinho a Ju de Paulla e a Maju Coutinho. Mulheres fortes, competentes e guerreiras", diz uma publicação na conta de Thelma no Twitter.

