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Direção do PT destina R$ 20 milhões para campanha de Lula

TSE deve decidir nesta sexta sobre a participação do ex-presidente no horário eleitoral

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 14:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 14:11
Lula Crédito: Reprodução
A direção nacional do PT destinou R$ 20 milhões para a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência. O primeiro aporte à campanha petista veio do fundo eleitoral, criado ano passado para financiar as eleições de 2018. Os partidos poderão ainda utilizar recursos do fundo partidário. O teto de gastos para campanha presidencial é de R$ 70 milhões.
 
Do total recebido, a campanha declarou gastos de R$ 550 mil com adesivos pagos a Mark Collor Gráfica Ltda. Os dados estão no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que registra as doações e os gastos dos candidatos.
> Ciro diz que Haddad não deveria participar de sabatinas
O TSE deverá julgar nesta sexta-feira um pedido de liminar para que Lula seja impedido de participar do horário eleitoral. Segundo ministros da Corte, há também a possibilidade de se analisar o pedido de registro de candidatura do ex-presidente.
Lula cumpre pena de 12 e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá.

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