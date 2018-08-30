Direção do PT destina R$ 20 milhões para campanha de Lula

Lula Crédito: Reprodução

A direção nacional do PT destinou R$ 20 milhões para a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência. O primeiro aporte à campanha petista veio do fundo eleitoral, criado ano passado para financiar as eleições de 2018. Os partidos poderão ainda utilizar recursos do fundo partidário. O teto de gastos para campanha presidencial é de R$ 70 milhões.





TSE), que registra as doações e os gastos dos candidatos. Do total recebido, a campanha declarou gastos de R$ 550 mil com adesivos pagos a Mark Collor Gráfica Ltda. Os dados estão no site do Tribunal Superior Eleitoral (), que registra as doações e os gastos dos candidatos.

O TSE deverá julgar nesta sexta-feira um pedido de liminar para que Lula seja impedido de participar do horário eleitoral. Segundo ministros da Corte, há também a possibilidade de se analisar o pedido de registro de candidatura do ex-presidente.