Dilma Rousseff fica em 4º lugar na disputa ao Senado em Minas

Dilma Rousseff Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma das surpresas do primeiro turno da eleição foi o revés na disputa ao Senado em Minas. Apontada pelas pequisas eleitorais como líder na disputa, a ex-presidente Dilma Rousseff amargou o quarto lugar, com 15,21% dos votos. Ela foi derrotada pelos candidatos Rodrigo Pacheco (DEM) e pelo jornalista Carlos Viana (PHS), que obtiveram 20,54% e 20,30% dos votos, respectivamente. Já foram apuradas 99,14% das urnas.

Em terceiro lugar ficou Dinis Pinheiro (Solidariedade), candidato apoiado por Jair Bolsonaro (PSL). O ex-capitão chegou a gravar um vídeo pedindo apoio para Pinheiro. Ele obteve 18,46% dos votos. A derrota de Dilma foi apontada na pesquisa de boca de urna do Ibope, divulgada após as 17h.