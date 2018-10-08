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Derrota

Dilma Rousseff fica em 4º lugar na disputa ao Senado em Minas

Rodrigo Pacheco (DEM) e Carlos Viana (PHS) são eleitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 00:41

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 00:41

Dilma Rousseff Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Uma das surpresas do primeiro turno da eleição foi o revés na disputa ao Senado em Minas. Apontada pelas pequisas eleitorais como líder na disputa, a ex-presidente Dilma Rousseff amargou o quarto lugar, com 15,21% dos votos. Ela foi derrotada pelos candidatos Rodrigo Pacheco (DEM) e pelo jornalista Carlos Viana (PHS), que obtiveram 20,54% e 20,30% dos votos, respectivamente. Já foram apuradas 99,14% das urnas.
> Veja a apuração completa dos votos do ES
Em terceiro lugar ficou Dinis Pinheiro (Solidariedade), candidato apoiado por Jair Bolsonaro (PSL). O ex-capitão chegou a gravar um vídeo pedindo apoio para Pinheiro. Ele obteve 18,46% dos votos. A derrota de Dilma foi apontada na pesquisa de boca de urna do Ibope, divulgada após as 17h.
A ex-presidente garantiu seu direito de disputar as eleições depois de acordo costurado na votação do impeachment, em agosto de 2016, pelo então presidente do Senado, Renan Calheiros (MDB). Ele a livrou da punição pelos senadores com a inabilitação para funções públicas, como Fernando Collor, em 1992.

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