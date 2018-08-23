Dificuldades em aprovar reformas no Congresso

Economista Mendonça de Barros traçou cenários para a economia após as eleições Crédito: Alexandre Mendonça/divulgação

O próximo presidente do Brasil vai enfrentar um cenário de resistência no Congresso Nacional, o que deve dificultar a aprovação de medidas importantes, como a da reforma da Previdência. Essa é a opinião defendida pelo economista e ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luiz Carlos Mendonça de Barros, que esteve em Vitória, ontem, durante o Fórum IEL de Gestão.

Segundo ele, como as pesquisas apontam uma vitória por minoria na eleição presidencial, o futuro presidente enfrentará uma base fragmentada. A perspectiva para o próximo presidente não é muito favorável, porque quem quer que seja eleito em outubro alcançará 30%, 35% dos votos. Isso perante o Congresso é um sinal de fraqueza, pontuou.

Mendonça de Barros disse, no entanto, que a economia brasileira está em boas condições para voltar a crescer. Para isso, o presidente eleito vai precisar de uma agenda de reformas e, assim, ganhar novamente a confiança do mercado.

Tivemos uma recessão muito forte, isso abriu o que se chama de hiato do produto em vários segmentos do mercado. Agora, a volta do crescimento pode ocorrer de uma maneira mais natural. Já vinha ocorrendo no governo do presidente Temer, mas a questão da JBS é que parou essa volta. O próximo presidente terá um ciclo de crescimento de uma maneira mais favorável, afirmou.

Confira abaixo o que o economista disse sobre questões importantes da economia no Brasil:

REFORMAS

De acordo com o economista, o Brasil precisa urgentemente de reformas que lidam com o déficit de governo. Ele destaca a mudança na Previdência como a mais importante de todas as que estão previstas e que devem ser discutidas no país.

Mas existem outras questões relativas ao déficit fiscal do governo que precisam ser combatidas. Por exemplo, o PIB (Produto Interno Bruto) caiu quase 10%, arrastou a arrecadação para baixo. Então, a volta do crescimento econômico é uma das medidas mais importantes para retomar uma questão fiscal mais equilibrada, defendeu.

ESQUERDA

Mendonça de Barros ponderou que essa agenda de mudanças necessárias para alavancar a economia não se enquadra no perfil dos candidatos de esquerda. Por isso, o cenário pode variar dependendo do presidenciável vencedor do pleito de outubro.

Eles não acreditam que a questão fiscal é relevante. Têm as prioridades deles, sejam elas quais forem. Mas, claramente, a agenda de reformas é uma questão absolutamente relevante para o próximo presidente da República ter sucesso na sua administração. Se entrar um candidato de esquerda, não vai ter uma agenda de reformas mais críveis, ou seja, essa mudança os exclui.

RESISTÊNCIA

Mendonça de Barros lembrou ainda que as limitações para que as reformas avancem estão no próprio Congresso Nacional. Com isso, a dificuldade de governar vai surgir e pesar na gestão do presidente.

O Brasil tem um debate econômico muito rico. Então, normalmente, quando se chega ao governo, existem as propostas colocadas e, para cada conjunto de reformas, precisa de uma força política no Congresso. Quem limita as reformas é muito menos a própria questão teórica delas, o que elas são em si, e muito mais a força do presidente no Congresso. Por isso, o ciclo positivo da economia tem que dar musculatura para o presidente enfrentar o Parlamento.

DÓLAR

Questionado sobre a crescente do dólar, que passou da barreira dos

R$ 4 esta semana, o ex-presidente do BNDES explicou que a relação de instabilidade entre o mercado econômico e o cenário político confuso é muito estreita, e previu uma possível estabilização da moeda somente para quando o quadro eleitoral estiver bem definido.

Temos uma divisão muito grande entre candidatos com políticas econômicas pró-mercado e candidatos que têm a posição oposta. Não é à toa que, num quadro eleitoral tão confuso, o mercado está reagindo a isso. Nós vamos viver isso até que se tenha um quadro eleitoral mais claro ou até o resultado final das eleições, mas depende muito do perfil do candidato que vai ganhar, falou.

PETROBRAS

Ministro das Comunicações na época da privatização da Telebras, no final primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, Mendonça de Barros também defendeu a retirada da Petrobras das mãos do Estado. Para ele, é preciso gerar concorrência e favorecer a população.

Eu sempre defendi que alguma forma de privatização na Petrobras nós vamos ter. O problema dela é o monopólio. Nós já vimos, pela Telebras, como é importante você quebrar o monopólio. No caso da Petrobras, inclusive, uma proposta que eu fiz ao presidente Fernando Henrique Cardoso, por volta do ano 2000, foi de dividir a Petrobras em duas empresas, mais ou menos do mesmo tamanho e com a mesma linha de negócios, porque, assim, você tira o monopólio dela, que passa a ter um concorrente. Dessa forma, a sociedade vai poder olhar como elas estão de forma separada, disse.