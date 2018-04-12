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'Difícil de engolir essa', diz Janot sobre Alckmin fora da Lava Jato

Crítica é referente ao pedido do vice-procurador-geral da República, Luciano Mariz Maia, para que inquérito de Alckmin saia do STJ e fique sob a tutela da Justiça Eleitoral de São Paulo

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 17:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 17:54
Rodrigo Janot, ex- procurador-geral da República Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, voltou ao twitter para comentar o panorama político do país. Ele manifestou indignação com a decisão da ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de aceitar o pedido do vice-procurador-geral da República, Luciano Mariz Maia, de enviar o inquérito que investiga o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) por suspeitas de caixa 2 para a Justiça Eleitoral de São Paulo.
A decisão livra Alckmin da Operação Lava Jato após ele perder o foro privilegiado a que tinha direito por ser governador. Ele deixou o cargo na sexta-feira (6) para disputar a Presidência da República.
Os delatores da Odebrecht Benedicto Barbosa Junior, Carlos Armando Paschoal e Arnaldo Cumplido citaram suposto repasse de recursos a Alckmin a título de contribuição eleitoral.
As doações não contabilizadas teriam contado com a participação do cunhado do pré-candidato a presidente, Adhemar Cesar Ribeiro, também investigado no inquérito.
O vice-procurador-geral da República encaminhou ofício destacando que a apuração sobre o ex-governador de São Paulo não tem como procuradores naturais o grupo.
Mariz Maia ainda disse que não foi informado sobre a alegada urgência no encaminhamento das investigações e ressaltou que não lhe parece cabível falar em encaminhamento à força-tarefa de feitos judiciais. Ele sugere que os procuradores, se for o caso, solicitem o compartilhamento de provas ao juízo competente do caso.

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