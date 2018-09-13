Dia da cachaça: conheça curiosidades e aprenda a fazer drinques

Diferente de outros destilados, a cachaça pode ser envelhecida em mais de 30 tipos de madeira Crédito: Free Images

Quer um motivo para apreciar uma dose de cachaça? O especialista no assunto Jairo Martins da Silva tem mais de 30. Ele acaba de lançar o livro "Cachaça - História, Gastronomia e Turismo" (Senac) e afirma que um dos pontos altos da bebida é a variedade na sua produção.

- Diferente de outros destilados, a cachaça pode ser envelhecida em mais de 30 tipos de madeira. Isso abre um leque enorme, com aromas diferenciados - ressalta o autor, ao falar da bebida, que tem uma data para chamar de sua, comemorada nesta quinta-feira.

No livro, Jairo compartilha receitas de drinques e mais um monte de informações e curiosidades sobre a cachaça, pinçadas ao longo de uma intensa pesquisa realizada desde o fim dos anos 1990.

Segundo ele, o destilado brasileiro ainda sofre muito preconceito, graças ao "nosso complexo de vira-lata".

- Muita gente alega que a cachaça é muito forte, mas todos os destilados são assim. Isso ficou na cabeça das pessoas, que discriminam a bebida e preferem o que vem de outros países, porque acham que produtos importados são sempre melhores que os nossos - avalia, salientando como a bebida dificilmente tem uma apresentação detalhada nos cardápios dos restaurantes, como acontece com outras.

Ele convenceu você? Então, confira as receitas de dois drinques que estão no livro:

BATIDA DE CAJU

Ingredientes:

1 medida de cachaça





1 medida de suco de limão

1 medida de suco de caju

Açúcar a gosto

2 cubos de gelo picados

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva gelada.

BATIDA DE LIMÃO

Ingredientes:

Suco de 6 limões

1 ½ colher de sopa de mel

½ xícaras de açúcar ou a gosto





½ litro de cachaça

½ litro de água

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva gelada.