Dia da cachaça: conheça curiosidades e aprenda a fazer drinques

Quer um motivo para apreciar uma dose de cachaça? O especialista no assunto Jairo Martins da Silva tem mais de 30. Ele acaba de lançar o livro "Cachaça - História, Gastronomia e Turismo" (Senac) e afirma que um dos pontos altos da bebida é a variedade na sua produção.
- Diferente de outros destilados, a cachaça pode ser envelhecida em mais de 30 tipos de madeira. Isso abre um leque enorme, com aromas diferenciados - ressalta o autor, ao falar da bebida, que tem uma data para chamar de sua, comemorada nesta quinta-feira.
No livro, Jairo compartilha receitas de drinques e mais um monte de informações e curiosidades sobre a cachaça, pinçadas ao longo de uma intensa pesquisa realizada desde o fim dos anos 1990.
Segundo ele, o destilado brasileiro ainda sofre muito preconceito, graças ao "nosso complexo de vira-lata".
- Muita gente alega que a cachaça é muito forte, mas todos os destilados são assim. Isso ficou na cabeça das pessoas, que discriminam a bebida e preferem o que vem de outros países, porque acham que produtos importados são sempre melhores que os nossos - avalia, salientando como a bebida dificilmente tem uma apresentação detalhada nos cardápios dos restaurantes, como acontece com outras.
Ele convenceu você? Então, confira as receitas de dois drinques que estão no livro:
BATIDA DE CAJU
Ingredientes:
1 medida de cachaça
1 medida de suco de limão
1 medida de suco de caju
Açúcar a gosto
2 cubos de gelo picados
Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva gelada.
BATIDA DE LIMÃO
Ingredientes:
Suco de 6 limões
1 ½ colher de sopa de mel
½ xícaras de açúcar ou a gosto
½ litro de cachaça
½ litro de água
Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva gelada.