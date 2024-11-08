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No Distrito Federal

Dez pessoas são indiciadas por falsificar testes de covid de farmácia

Suspeitos vão responder por crime contra a saúde pública e, se condenados, podem pegar até 10 anos de reclusão. As informações foram divulgadas pela PCDF

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 09:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 nov 2024 às 09:25
A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou dez pessoas por suspeitas de falsificar e adulterar ao menos dois mil testes usados para diagnóstico rápido de covid-19.
Suspeitos vão responder por crime contra a saúde pública e, se condenados, podem pegar até 10 anos de reclusão. As informações foram divulgadas pela PCDF.
Teste de Covid-19
Organização criminosa era especializada em falsificar, adulterar e comercializar testes rápidos para detectar covid-19 Crédito: Myke Sena/MS
Organização criminosa era especializada em falsificar, adulterar e comercializar testes rápidos para detectar covid-19. Conforme a investigação, os suspeitos vendiam os produtos para grandes redes de farmácia do Distrito Federal. Não foi informado se as farmácias tinham conhecimento de que os produtos eram adulterados.
Polícia apreendeu testes de covid adulterados em ao menos 50 farmácias espalhadas por cidades do DF. Como os membros da quadrilhas não tiveram seus nomes divulgados, não foi possível localizar suas defesas para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

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