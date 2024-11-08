Dez pessoas são indiciadas por falsificar testes de covid de farmácia

A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou dez pessoas por suspeitas de falsificar e adulterar ao menos dois mil testes usados para diagnóstico rápido de covid-19.

Suspeitos vão responder por crime contra a saúde pública e, se condenados, podem pegar até 10 anos de reclusão. As informações foram divulgadas pela PCDF.

Organização criminosa era especializada em falsificar, adulterar e comercializar testes rápidos para detectar covid-19 Crédito: Myke Sena/MS

Organização criminosa era especializada em falsificar, adulterar e comercializar testes rápidos para detectar covid-19. Conforme a investigação, os suspeitos vendiam os produtos para grandes redes de farmácia do Distrito Federal. Não foi informado se as farmácias tinham conhecimento de que os produtos eram adulterados.