Dez pessoas são indiciadas por falsificar testes de covid de farmácia

A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou dez pessoas por suspeitas de falsificar e adulterar ao menos dois mil testes usados para diagnóstico rápido de covid-19.
Suspeitos vão responder por crime contra a saúde pública e, se condenados, podem pegar até 10 anos de reclusão. As informações foram divulgadas pela PCDF.
Organização criminosa era especializada em falsificar, adulterar e comercializar testes rápidos para detectar covid-19. Conforme a investigação, os suspeitos vendiam os produtos para grandes redes de farmácia do Distrito Federal. Não foi informado se as farmácias tinham conhecimento de que os produtos eram adulterados.
Polícia apreendeu testes de covid adulterados em ao menos 50 farmácias espalhadas por cidades do DF. Como os membros da quadrilhas não tiveram seus nomes divulgados, não foi possível localizar suas defesas para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.