Dez candidatos no ES gastaram R$ 26 mil para bombar nas redes sociais

Impulsionamento em rede social é usada por candidatos durante a campanha Crédito: Johannes Berg

Dez candidatos do Espírito Santo já declararam um gasto de R$ 26.287,27 com o impulsionamento de postagens com conteúdo eleitoral na internet, mais especificamente no Facebook. Os dados, referentes ao período de 16 a 30 de agosto, foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TRE).

No Brasil, esse tipo de despesa chegou a R$ 2.039.108,19. No entanto, o cálculo ainda deve ser atualizado, pois nem todos os candidatos prestaram contas de suas campanhas. O prazo final vai até o dia 13 de setembro.

O senador Ricardo Ferraço (PSDB) foi quem investiu o maior valor no impulsionamento de propagandas (quando os candidatos pagam para que conteúdos relacionados às suas campanhas cheguem até determinados públicos). Ele já desembolsou R$ 8 mil e foi o único dos dez candidatos ao Senado a fazer o investimento no Estado. No cenário nacional, os concorrentes ao cargo gastaram R$ 330.600,00.

"As redes sociais são canais diretos dos capixabas comigo, onde apresento propostas e resultados do meu trabalho, recebo sugestões e críticas. O impulsionamento serve para ampliar esse alcance e falar com aqueles que ainda não me acompanham nas redes", explica Ferraço. Ele também ressalta que tem seguindo rigorosamente todas as exigências feitas pelo TSE e pelo Facebook.

GOVERNO

Entre as candidaturas ao Palácio Anchieta, o único valor investido partiu de Renato Casagrande (PSB), que desembolsou R$ 2 mil com o Facebook, enquanto em todo o Brasil o gasto de candidatos ao governo alcançou a marca de R$ 650.240,00.

De acordo com o coordenador de campanha do socialista, Tyago Hoffmann, os investimentos acontecerão até o final da campanha. "Acreditamos na força das redes sociais como ferramenta de disseminação das ideias do Renato. Temos uma equipe de gerenciamento de redes sociais que faz esse trabalho, mas o Renato participa de tudo".

Candidatos às cadeiras de deputados estaduais já começaram a impulsionar suas propagandas na internet. Entre eles está o vereador de Vitória Wanderson Marinho (PSC), que declarou ter pago R$ 3.230,00 ao Facebook. O segundo maior montante, de R$ 2 mil, foi pago por Max da Mata (PSDB). Já a vereadora de Cariacica Ilma Siqueira (PSDB) gastou R$ 1.500,00. Também entraram no levantamento Marcelo Santos (PDT), Eliza Leal Suzano (Podemos) e Gedson Queiroz Merizio (PSB).

Ao todo, os seis candidatos investiram R$ 7.980,00 em um universo de R$ 398.390,48, que foram aplicados por aspirantes às assembleias legislativas de todo o país.

No pleito por uma vaga na Câmara Federal, Alexandre Magno Cola (Avante) registrou gasto total de R$ 5.740. Já o adversário Ledir Porto (Podemos) gastou R$ 2.567,00. Em nível nacional, conteúdos patrocinados por candidatos às câmaras federais renderam a soma de R$ 597.977,70.

Embora as prestações de contas ainda não tenham sido concluídas, o professor doutor em Comunicação Política da Mackenzie, Roberto Gondo, avalia que o valor gasto com impulsionamentos nas redes ainda é pequeno. No entanto, ele acredita que os investimentos nesse setor por parte das candidaturas majoritárias deverão se intensificar a partir da segunda quinzena deste mês, quando o dia da eleição estiver mais próximo.

"Nesse momento, as apostas ainda estão muito voltadas para TV e rádio, principalmente no caso das coligações mais fortes, que têm mais tempo de programa", diz.

Gondo afirma que a novidade ainda esbarra em certo despreparo por parte das equipes. Porém, destaca que nestas eleições o número de profissionais especialistas em mídias digitais contratados para tocar as campanhas já é bem maior em relação às eleições passadas. "Em nível nacional, os partidos menores e os candidatos às proporcionais têm apostado muito nas redes, pois seu tempo de TV não é significativo", acrescenta.

ANÁLISE

Darlan Campos, Consultor em Marketing Político

Estratégia permite segmentar mensagens

"A campanha começou efetivamente agora, junto com a propaganda na TV. Mas ainda assim os valores investidos no Estado são baixos. Isso indica que: ou os candidatos não se prepararam para usar estratégias digitais ou não há equipes preparadas para isso. No entanto, devido à metodologia do Facebook, que exige o cadastramento de muitos dados, alguns têm tido dificuldades para validar seus cadastros. O impulsionamento é uma boa estratégia porque permite segmentar mensagens de forma muito profunda para determinados públicos. Por isso, ele é mais importante para as candidaturas proporcionais. Através da internet, os candidatos a deputado estadual e federal podem falar diretamente com suas bases. A utilização desse recurso deverá crescer, pois é na reta final que os eleitores decidem o voto. O risco é que o candidato deixe apenas para o final e até lá outros já tenham se apresentado às pessoas."

RAIO-X DOS GASTOS

ESPÍRITO SANTO

Total: R$ 26.287,27

Governador

Renato Casagrande (PSB): R$ 2 mil

Senado

Ricardo Ferraço: R$ 8 mil

Câmara Federal

Alexandre Magno Cola (Avante): R$ 5.740,00

Ledir Porto (Podemos): R$ 2.567,00

Assembleia Legislativa

Marcelo Santos (PDT): R$ 500,00

Eliza Leal Suzano (Podemos): R$ 250,00

Gedson Queiroz Merizio (PSB): R$ 500,00

Ilma Siqueira (PSDB): R$ 1.500,00

Max da Mata (PSDB): R$ 2 mil

Wanderson Marinho (PSC): R$ 3.230,00

BRASIL

Total: R$ 2.039.108,19

Presidência da República: R$ 50 mil

Governos estaduais: R$ 650.240,00

Senado: R$ 330.600,00

Câmara Federal: R$ 597.977,70

Assembleias Legislativas: R$ 398.390,48