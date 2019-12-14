Deslizamento de terra em Campos do Jordão deixa quatro mortos

Deslizamento de terras em Campos do Jordão (SP) Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros

Deslizamentos de terra deixaram quatro mortos e sete feridos em Campos do Jordão, no interior paulista. O Corpo de Bombeiros diz que recebeu diversos chamados por causa das chuvas que caíram na região a partir da tarde de sexta-feira (13), de acordo com nota da corporação.

Segundo a prefeitura municipal de Campos do Jordão, equipes dos Bombeiros, da Defesa Civil, da Guarda Municipal, além de voluntários e outros agentes públicos, trabalharam durante toda a madrugada para socorrer as vítimas.

Os últimos corpos encontrados na manhã deste sábado (14) foram de dois meninos, de 13 e cinco anos, que estavam na casa da avó, no bairro Vila Britânia, que também faleceu.

Além das três mortes, a família teve outras cinco pessoas feridas -duas delas, de cinco e dois anos, seguem em observação, mas sem risco de morte. Duas casas no bairro foram interditadas e a Defesa Civil prepara levantamento de todas as ocorrências de deslizamentos.

A outra vítima fatal -um bebê de um ano e 11 meses- teve a casa atingida no bairro Monte Carlo. O pai e a mãe da criança, também feridos, já foram atendidos e liberados.