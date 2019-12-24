Deslizamento de barreira em Recife deixa cinco mortos

O deslizamento aconteceu no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife Crédito: Reprodução/TV Globo

Um deslizamento de barreira na zona norte de Recife, em Pernambuco, deixou cinco mortos e três pessoas feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 2h55 desta terça-feira (24), na Rua Bela Vista, no Córrego do Morcego, no bairro de Dois Unidos.

Foram enviadas ao local seis viaturas, sendo duas de busca e salvamento, uma de busca com os cachorros, uma de comando operacional e duas de resgate

O Corpo de Bombeiros informou que ainda continuam as buscas por mais duas vítimas. O Corpo de Bombeiros não pode determinar as causas do acidente, disse.

Com informações de Agência Brasil.