Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Deslizamento de barreira em Recife deixa cinco mortos
Acidente

Deslizamento de barreira em Recife deixa cinco mortos

Outras três pessoas ficaram feridas. O Corpo de Bombeiros ainda continuam as buscas por mais duas vítimas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2019 às 10:59

Publicado em 24 de Dezembro de 2019 às 10:59

O deslizamento aconteceu no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife Crédito: Reprodução/TV Globo
Um deslizamento de barreira na zona norte de Recife, em Pernambuco, deixou cinco mortos e três pessoas feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 2h55 desta terça-feira (24), na Rua Bela Vista, no Córrego do Morcego, no bairro de Dois Unidos.
Foram enviadas ao local seis viaturas, sendo duas de busca e salvamento, uma de busca com os cachorros, uma de comando operacional e duas de resgate
O Corpo de Bombeiros informou que ainda continuam as buscas por mais duas vítimas. O Corpo de Bombeiros não pode determinar as causas do acidente, disse.
Com informações de Agência Brasil.

Veja Também

Temporal inunda garagem e deixa um morto em São Paulo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados