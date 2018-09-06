Desafio na saúde do Espírito Santo é criar mais leitos em hospitais

Vera Lúcia Cabral ao lado da irmã, Leonilda Deling: superlotação em hospital público durante internação Crédito: Marcelo Prest

A falta crônica de leitos hospitalares no Espírito Santo é um dos sintomas que demonstram que a saúde pública continua seriamente doente.

Enquanto a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda quatro leitos hospitalares para cada grupo de mil habitantes, o Estado, com uma população de mais de 3,97 milhões de pessoas, tem 7.596 leitos, entre públicos e privados, quase a metade do recomendado, que seria 15,8 mil.

Neste contexto, a realidade nos hospitais é a da difícil missão de escolher qual paciente terá suporte à vida e somada à dificuldade em atender à demanda mesmo quando estão superlotados. Equalizar este déficit é um dos desafios mais urgentes a serem enfrentados pelo futuro governante do Espírito Santo na área da saúde.

Este é o segundo tema abordado nesta série de reportagens semanais de A GAZETA, que vem retratando o cenário atual de áreas estruturais para o desenvolvimento do Estado e das metas a serem cumpridas, independentemente de quem for eleito. Nesta sexta-feira, serão apresentadas as propostas dos seis candidatos ao Palácio Anchieta para a área.

PRESSÃO

Pós-doutor em saúde pública, o professor da Ufes Adauto Emmerich aponta que há uma multiplicidade de fatores que fizeram a demanda aumentar. O primeiro deles são as causas externas, como acidentes de trânsito e a violência, que exigem atendimento hospitalar a vítimas politraumatizadas, e que pela urgência, ocupam leitos que poderiam ser destinados a outras cirurgias eletivas.

Outro agravante é que de 2015 a 2018, quase 40 mil usuários deixaram o plano de saúde no Espírito Santo, além de outros problemas estruturais.

Como a atenção básica não dá a assistência adequada, o paciente só procura atendimento quando se agrava, e vai aos prontos-socorros. De lá, tem o encaminhamento para uma internação, mas não consegue a vaga, e assim o quadro vai piorando Adauto Emmerich - Pós-doutor em saúde pública

Além da demora, as condições precárias durante a internação também contribuem para que pacientes permaneçam em tratamento por mais tempo, e sem ter alta. Consequentemente, não liberam a vaga no sistema.

De acordo com o presidente do Conselho Regional de Medicina (CRM), Carlos Magno Dalapícola, o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, é um dos que se encontra em situação mais preocupante, com pacientes internados nos corredores e leitos mal equipados.

Foi esta a situação enfrentada pela cozinheira Leonilda Deling, de 59 anos, quando precisou ficar internada lá, no ano passado. Somente depois de 10 dias no corredor, ela conseguiu ser acomodada em uma estrutura adequada. "O problema é que muita gente precisa. Eles não têm hospitais em suas cidades e vêm para cá. O tratamento poderia ter sido mais rápido, se tivesse melhores condições", disse.

Para atender à crescente demanda, o Estado é forçado, por ordem judicial, à compra de leitos privados. Isso acontece sempre que uma unidade pública não dispõe de vaga para internar um paciente do SUS e o custo disso é muito mais alto.

A maioria dos casos de judicialização, de acordo com a doutora em Bioética Elda Bussinguer, é para atender casos da área de saúde mental, como internações psiquiátricas ou de recuperação de dependentes químicos, pois a estrutura que o Estado dispõe hoje é muito insuficiente. "Hoje, a prática é de não investir nesta área, e comprar leitos de outras instituições, o que sai muito mais caro e deixa o Estado de fora da gestão desse passivo social", argumentou.

Atenção básica deve ser foco do gestor

A falta de efetividade no atendimento da atenção básica é o que está na raiz da maior parte dos resultados insatisfatórios demonstrados pelos indicadores da saúde pública do Espírito Santo. Este é o entendimento de pesquisadores da área de gestão em saúde, que apontam o tema como um gargalo estrutural do setor, e que deve ser visto como prioridade pelo próximo governador.

Magnólia Santos tem glaucoma e busca atendimento no CRE Metropolitano Crédito: Ricardo Medeiros

Apesar de a atenção básica ser de competência dos municípios, enquanto o Estado fica responsável pelo nível secundário  provendo consultas, exames e procedimentos especializados , e terciário, com cirurgias e tratamentos de maior complexidade, não há como o governo se furtar desta responsabilidade.

Isso porque o nível primário é a porta de entrada do sistema de saúde, e se encarrega da complexa missão de acompanhar a pessoa, de modo a evitar que doenças surjam ou se agravem.

A principal atuação é com o programa Saúde da Família, cuja proposta é de ter profissionais que façam visitas domiciliares para orientar as pessoas sobre consultas, uso de remédios, prevenção de doenças, de acordo com as condições de vida daquela população. Em 2013, 53,8% da população do Espírito Santo possuíam cobertura dessas equipes.

Carolayne Castro, com a filha de 4 anos, que foi atendida no Hospital Infantil de Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Este ano, o índice está em 59%, e a meta do Plano de Desenvolvimento ES 2030 é chegar a 2020, daqui a dois anos, a 70%.

A quantidade de internações por condições sensíveis à atenção básica, ou seja, doenças que poderiam ser prevenidas ou curadas no nível primário de atenção, demonstra a necessidade do Estado em priorizar o ramo. Internações por doenças que possuem imunização ou infecciosas intestinais, pneumonias, diabetes e hipertensão são exemplo disso.

Em 2015, elas eram 32,4% do total de internações do SUS, e a meta do Plano Plurianual do Estado era reduzir 2% ao ano em cada região. No entanto, em 2017, o índice se mantém em torno de 30%, de acordo com o Relatório de Gestão Anual da Secretaria Estadual de Saúde.

O presidente da Associação Capixaba de Medicina de Família e Comunidade, Diego José Brandão, aponta que o Estado precisa ter papel central na gestão da atenção primária.

"Os municípios acabam muitas vezes não conseguindo entregar um serviço de qualidade, pois têm carência de recursos financeiros, e sofrem da incapacidade de gerir seus recursos humanos. Eles não conseguem fortalecer suas equipes, há dificuldade de fixação de médicos no interior e nas comunidades violentas, pois eles buscam atuar nas metrópoles. Mas o Estado precisa auxiliar, pois se mais doenças fossem resolvidas no nível primário, não haveria tanta necessidade de aumentar os leitos", defende.

Segundo Diego, o Estado precisa assumir um papel indutor na qualificação da atenção primária de saúde, seja estimulando a formação de médicos na especialidade de medicina de família ou estabelecendo metas e pactos. Mas o suporte mais eficaz é o financeiro.

A vendedora Carolayne Castro, de 21 anos, precisou internar a filha de 4 anos no Hospital Infantil de Vila Velha e queixou-se da estrutura. "Já precisei do pronto-socorro, do ambulatório. Percebemos que não tem médicos nem enfermeiros suficientes, o atendimento é precário. Quando minha filha ficou internada, dormia na cadeira de plástico", contou.

Já a auxiliar de serviços gerais Magnólia Santos mora em Viana e precisa fazer o tratamento de glaucoma no CRE Metropolitano, local onde há estrutura de oftalmologia. "O atendimento aqui é muito bom. Preciso vir a cada três meses, mas só se o posto de saúde do meu bairro fizer o encaminhamento. Lá eles atrasam e falam que tem muita procura", disse.

REPASSES

A doutora em Bioética Elda Bussinguer destaca que já houve uma iniciativa estadual de cofinanciamento da saúde, a partir de 2013, mas que, em 2014, os repasses já deixaram de ser feitos.