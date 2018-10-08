Derrotado nas urnas, Manato critica pesquisas eleitorais

"Encerramos esta campanha com a sensação de dever cumprido. Demos ao povo capixaba a oportunidade de escolha e a decisão das urnas é soberana. Agradeço, sinceramente, os mais de 500 mil capixabas que acreditaram em nossa proposta e confiaram a mim este voto. Foi uma grande honra contar com o apoio de todos vocês", disse Manato.