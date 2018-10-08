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Eleições 2018

Derrotado nas urnas, Manato critica pesquisas eleitorais

Carlos Manato teve 27,22% dos votos válidos para o cargo de governador do ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 23:24

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 23:24

Candidato Carlos Manato (PSL) votou no colégio Darwin, no bairro Jardim da Penha, Vitória Crédito: Divulgação/Assessoria
Derrotado nas urnas com 27,22%, o candidato a governador do Espírito Santo Carlos Manato (PSL) agradeceu o apoio de seus eleitores. Ele ficou em segundo lugar na disputa ao Palácio Anchieta. Renato Casagrande, do PSB, foi eleito.
"Encerramos esta campanha com a sensação de dever cumprido. Demos ao povo capixaba a oportunidade de escolha e a decisão das urnas é soberana. Agradeço, sinceramente, os mais de 500 mil capixabas que acreditaram em nossa proposta e confiaram a mim este voto. Foi uma grande honra contar com o apoio de todos vocês", disse Manato.
> Veja o raio-x completo da apuração dos votos no ES
Em seguida, o candidato relatou seu descontentamento com as pesquisas eleitorais. "Mas essa eleição deixou claro como as pesquisas eleitorais não mostram a realidade das ruas. Ontem, numa pesquisa, apareci com 14% de intenção de votos, hoje, as urnas mostraram que eu tinha mais de 27%. Espero que o povo perceba isso e, a partir de agora, deixe de dar tanta importância para esses números apresentados por pesquisas", ressaltou.
Pesquisas Ibope e Futura publicadas neste sábado pelo Gazeta Online apontaram que Renato Casagrande estava à frente na disputa ao Palácio Anchieta. Manato aparecia em segundo lugar.

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