Derrotado nas urnas, Manato critica pesquisas eleitorais

Derrotado nas urnas com 27,22%, o candidato a governador do Espírito Santo Carlos Manato (PSL) agradeceu o apoio de seus eleitores. Ele ficou em segundo lugar na disputa ao Palácio Anchieta. Renato Casagrande, do PSB, foi eleito.
"Encerramos esta campanha com a sensação de dever cumprido. Demos ao povo capixaba a oportunidade de escolha e a decisão das urnas é soberana. Agradeço, sinceramente, os mais de 500 mil capixabas que acreditaram em nossa proposta e confiaram a mim este voto. Foi uma grande honra contar com o apoio de todos vocês", disse Manato.
Em seguida, o candidato relatou seu descontentamento com as pesquisas eleitorais. "Mas essa eleição deixou claro como as pesquisas eleitorais não mostram a realidade das ruas. Ontem, numa pesquisa, apareci com 14% de intenção de votos, hoje, as urnas mostraram que eu tinha mais de 27%. Espero que o povo perceba isso e, a partir de agora, deixe de dar tanta importância para esses números apresentados por pesquisas", ressaltou.