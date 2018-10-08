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Eleições no Estado

Derrotado nas urnas, Aridelmo deseja sorte a Casagrande

O candidato ficou na quinta posição da disputa, com 3,25% dos votos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 23:14

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 23:14

Aridelmo Teixeira (PTB) Crédito: Ricardo Medeiros
O candidato ao governo do Estado derrotado com apenas 3,2% dos votos, Aridelmo Teixeira (PTB) agradeceu aos mais de 62 mil votos que teve no Espírito Santo e desejou sorte ao governador eleito Renato Casagrande (PSB). Segundo ele, os 45 dias de campanha o fizeram aprender muito, mostrando inovação na política. Ele ficou na quinta posição na disputa.
> Veja o raio-x completo da apuração dos votos no ES
Escrevemos mais uma linda página na história do Espírito Santo, através de um discurso moderno, íntegro, com inovação política e feito para todos os capixabas. Vivi os últimos 45 dias intensamente, com uma agenda que, muitas vezes, me fez dormir ou comer pouco. Não consigo descrever o meu crescimento e realização pessoal com tudo que aprendi, declarou, em nota.
Sobre a eleição de Casagrande no primeiro turno, Aridelmo disse que espera um governo melhor que o da última gestão do socialista, que terminou em 2014. Precisamos de muito mais Educação, Saúde e Segurança. Precisamos de um Espírito Santo preparado para as oportunidades do presente. A Força Do Agora. Precisamos de eficiência e desenvolvimento para o futuro, salientou.
Aridelmo completou o agradecimento afirmando que vai acompanhar as ações de Casagrande durante o mandato. Vou torcer e acompanhar de perto as ações do governo, para fazermos o Estado do Espírito Santo se tornar o melhor local deste país para morar, estudar e trabalhar. Vamos juntos!, finalizou o candidato derrotado.

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