Derrotado nas urnas, Aridelmo deseja sorte a Casagrande

Aridelmo Teixeira (PTB) Crédito: Ricardo Medeiros

O candidato ao governo do Estado derrotado com apenas 3,2% dos votos, Aridelmo Teixeira (PTB) agradeceu aos mais de 62 mil votos que teve no Espírito Santo e desejou sorte ao governador eleito Renato Casagrande (PSB). Segundo ele, os 45 dias de campanha o fizeram aprender muito, mostrando inovação na política. Ele ficou na quinta posição na disputa.

Escrevemos mais uma linda página na história do Espírito Santo, através de um discurso moderno, íntegro, com inovação política e feito para todos os capixabas. Vivi os últimos 45 dias intensamente, com uma agenda que, muitas vezes, me fez dormir ou comer pouco. Não consigo descrever o meu crescimento e realização pessoal com tudo que aprendi, declarou, em nota.

Sobre a eleição de Casagrande no primeiro turno, Aridelmo disse que espera um governo melhor que o da última gestão do socialista, que terminou em 2014. Precisamos de muito mais Educação, Saúde e Segurança. Precisamos de um Espírito Santo preparado para as oportunidades do presente. A Força Do Agora. Precisamos de eficiência e desenvolvimento para o futuro, salientou.