Derrotado nas urnas, Aridelmo deseja sorte a Casagrande

O candidato ao governo do Estado derrotado com apenas 3,2% dos votos, Aridelmo Teixeira (PTB) agradeceu aos mais de 62 mil votos que teve no Espírito Santo e desejou sorte ao governador eleito Renato Casagrande (PSB). Segundo ele, os 45 dias de campanha o fizeram aprender muito, mostrando inovação na política. Ele ficou na quinta posição na disputa.
Escrevemos mais uma linda página na história do Espírito Santo, através de um discurso moderno, íntegro, com inovação política e feito para todos os capixabas. Vivi os últimos 45 dias intensamente, com uma agenda que, muitas vezes, me fez dormir ou comer pouco. Não consigo descrever o meu crescimento e realização pessoal com tudo que aprendi, declarou, em nota.
Sobre a eleição de Casagrande no primeiro turno, Aridelmo disse que espera um governo melhor que o da última gestão do socialista, que terminou em 2014. Precisamos de muito mais Educação, Saúde e Segurança. Precisamos de um Espírito Santo preparado para as oportunidades do presente. A Força Do Agora. Precisamos de eficiência e desenvolvimento para o futuro, salientou.
Aridelmo completou o agradecimento afirmando que vai acompanhar as ações de Casagrande durante o mandato. Vou torcer e acompanhar de perto as ações do governo, para fazermos o Estado do Espírito Santo se tornar o melhor local deste país para morar, estudar e trabalhar. Vamos juntos!, finalizou o candidato derrotado.