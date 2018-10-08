Derrotado, Magno Malta diz que 'a urna é um detalhe'

O senador Magno Malta votou no bairro Itapoã em Vila Velha, por volta das 8h deste domingo Crédito: Nathália Contarela

Após a derrota na corrida pela reeleição ao Senado, Magno Malta (PR) disse, em vídeo, que "Deus não quis" que ele passasse pelas urnas, mas que será um curinga onde Ele (Deus) o colocar.

O terceiro colocado na disputa para uma de duas vagas ao Senado foi escolhido por 611,2 mil pessoas (17,05% dos votos válidos) - o candidato precisaria de mais 252 mil votos para superar Marcos do Val (PPS), o segundo mais votado.

Malta, que vinha liderando nas pesquisas eleitorais desde agosto, está com o seu atual mandato chegando ao fim e, como de costume, usou a Bíblia para explicar o resultado: "A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore ou um fio de cabelo da nossa cabeça sem que tenha autorização do Senhor". Ainda de acordo com ele, "a urna é um detalhe e quem escreve a nossa vida e a nossa história é Deus".

Ainda no vídeo, o senador do PR explicou que a derrota nas urnas capixabas não se deve a suas viagens com Jair Bolsonaro (PSL) para cumprir agendas com o presidenciável. Magno garante não ter abandonado sua campanha no Estado.

"Tudo foi feito direito. O comando da vida é de Deus e Ele quis que fosse dessa forma. Eu estou tão feliz sem qualquer dor no coração, grato ao meu Deus, de onde ele me tirou, aonde me levou e até onde cheguei. E estou à disposição sempre Dele, porque entendo que é Ele quem tem o comando", afirmou.