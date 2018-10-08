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Senado

Derrotado, Magno Malta diz que 'a urna é um detalhe'

Candidato ao Senado pelo PR afirma que foi Deus quem não quis que ele se elegesse
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 00:10

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 00:10

O senador Magno Malta votou no bairro Itapoã em Vila Velha, por volta das 8h deste domingo Crédito: Nathália Contarela
Após a derrota na corrida pela reeleição ao Senado, Magno Malta (PR) disse, em vídeo, que "Deus não quis" que ele passasse pelas urnas, mas que será um curinga onde Ele (Deus) o colocar.
O terceiro colocado na disputa para uma de duas vagas ao Senado foi escolhido por 611,2 mil pessoas (17,05% dos votos válidos) - o candidato precisaria de mais 252 mil votos para superar Marcos do Val (PPS), o segundo mais votado.
Malta, que vinha liderando nas pesquisas eleitorais desde agosto, está com o seu atual mandato chegando ao fim e, como de costume, usou a Bíblia para explicar o resultado: "A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore ou um fio de cabelo da nossa cabeça sem que tenha autorização do Senhor". Ainda de acordo com ele, "a urna é um detalhe e quem escreve a nossa vida e a nossa história é Deus".
> Veja a apuração completa dos votos no ES
Ainda no vídeo, o senador do PR explicou que a derrota nas urnas capixabas não se deve a suas viagens com Jair Bolsonaro (PSL) para cumprir agendas com o presidenciável. Magno garante não ter abandonado sua campanha no Estado.
"Tudo foi feito direito. O comando da vida é de Deus e Ele quis que fosse dessa forma. Eu estou tão feliz sem qualquer dor no coração, grato ao meu Deus, de onde ele me tirou, aonde me levou e até onde cheguei. E estou à disposição sempre Dele, porque entendo que é Ele quem tem o comando", afirmou.
O senador também defendeu seu projeto junto a Bolsonaro. "Há seis anos e meio eu tive um sonho junto com Jair Bolsonaro e com ele venho lutando desde então para chegar a este momento de ver o país mudar e ter um presidente que valorize a nação, a família, os valores da fé e a nossa pátria como um todo. Chegou esse momento", disse.

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