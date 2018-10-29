Derrota para Jair Bolsonaro (PSL) nas urnas marca o fim da Era PT

Pela primeira vez desde a eleição presidencial de 2002, o Partido dos Trabalhadores (PT) saiu derrotado das urnas e está fora do comando do Palácio do Planalto. Em 2016, o impeachment da presidente Dilma Rousseff já tinha tirado o poder das mãos do partido, que tentou voltar lançando o candidato Fernando Haddad, mas não obteve o mesmo sucesso nas urnas.