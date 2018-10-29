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Eleições 2018

Derrota para Jair Bolsonaro (PSL) nas urnas marca o fim da Era PT

Partido dos Trabalhadores saiu derrotado das urnas quebrando sequência de vitórias das últimas quatro eleições presidenciais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 02:08

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 02:08

Crédito: Dida Sampaio/AE
Pela primeira vez desde a eleição presidencial de 2002, o Partido dos Trabalhadores (PT) saiu derrotado das urnas e está fora do comando do Palácio do Planalto. Em 2016, o impeachment da presidente Dilma Rousseff já tinha tirado o poder das mãos do partido, que tentou voltar lançando o candidato Fernando Haddad, mas não obteve o mesmo sucesso nas urnas.
Fundado em 1980 por Luiz Inácio Lula da Silva, o PT surgiu como um partido formado por trabalhadores, sindicalistas, intelectuais da esquerda e artistas brasileiros. 

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