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Reclamação disciplinar

Deputados petistas irão apresentar representação contra Moro no CNJ

Assinatura de magistrados estão sendo coletadas para dar peso ao documento

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 17:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 17:46
O juiz federal Sergio Moro Crédito: Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Os deputados federais do PT que entraram com o pedido de liberdade do ex-presidente Lula na última semana pretendem apresentar nesta terça-feira (10) ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) uma reclamação disciplinar contra o juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela Operação Lava-Jato na primeira instância. O documento já está pronto e, no momento, estão sendo coletadas assinaturas de advogados para dar mais peso à solicitação. Ao menos 200 já apoiaram.
Na reclamação, os deputados Wadih Damous (PT-RJ), Paulo Pimenta (PT-RS) e Paulo Teixeira (PT-SP) solicitam a instauração de um processo administrativo disciplinar para julgar os fatos relacionados ao descumprimento da ordem judicial do desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que determinou a soltura de Lula no último domingo.
O representado se sente tao poderoso que se convenceu de que pode descumprir  ou ate mesmo revogar  decisões as quais e subordinado, escreveram na representação. No documento, os deputados citam que em nenhum momento o alvará de soltura foi vinculado ao juízo de Moro. Também relataram que Moro estava de férias na data em que a liminar foi deferida.
"Sua atuação se deu exclusivamente no sentido de obstar o cumprimento da ordem, absolutamente fora das balizas do ordenamento processual e da divisão das instancias ordinárias, diz a reclamação.
Os deputados citam a matéria do GLOBO que revelou as ligações feitas por magistrados, como o juiz Sergio Moro e o desembargador Favreto ao delegado Roberval Ré Vicalvi, da sede da PF em Curitiba. O primeiro determinava que ele mantivesse a prisão de Lula enquanto o segundo ordenava a imediata soltura do petista.
"Os comportamentos, devidamente contextualizados, mais do que sugerem, evidenciam descumprimentos conscientes e voluntariamente ousados de decisões judiciais superiores, caracterizando abrupta extrapolação de sua própria competência e suspeição", dizem os deputados no documento.

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