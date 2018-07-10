Deputados petistas irão apresentar representação contra Moro no CNJ

O juiz federal Sergio Moro Crédito: Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Os deputados federais do PT que entraram com o pedido de liberdade do ex-presidente Lula na última semana pretendem apresentar nesta terça-feira (10) ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) uma reclamação disciplinar contra o juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela Operação Lava-Jato na primeira instância. O documento já está pronto e, no momento, estão sendo coletadas assinaturas de advogados para dar mais peso à solicitação. Ao menos 200 já apoiaram.

Na reclamação, os deputados Wadih Damous (PT-RJ), Paulo Pimenta (PT-RS) e Paulo Teixeira (PT-SP) solicitam a instauração de um processo administrativo disciplinar para julgar os fatos relacionados ao descumprimento da ordem judicial do desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que determinou a soltura de Lula no último domingo.

O representado se sente tao poderoso que se convenceu de que pode descumprir  ou ate mesmo revogar  decisões as quais e subordinado, escreveram na representação. No documento, os deputados citam que em nenhum momento o alvará de soltura foi vinculado ao juízo de Moro. Também relataram que Moro estava de férias na data em que a liminar foi deferida.

"Sua atuação se deu exclusivamente no sentido de obstar o cumprimento da ordem, absolutamente fora das balizas do ordenamento processual e da divisão das instancias ordinárias, diz a reclamação.

Os deputados citam a matéria do GLOBO que revelou as ligações feitas por magistrados, como o juiz Sergio Moro e o desembargador Favreto ao delegado Roberval Ré Vicalvi, da sede da PF em Curitiba. O primeiro determinava que ele mantivesse a prisão de Lula enquanto o segundo ordenava a imediata soltura do petista.