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Política

Deputados pedem investigação contra Janones

Ação foi movida por parlamentares alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 nov 2023 às 10:14

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 10:14

Um grupo de parlamentares alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) na terça-feira um requerimento para que investigue criminalmente o deputado federal André Janones (Avante-MG) pela suposta disseminação proposital de notícias falsas durante as eleições, com o objetivo de prejudicar a campanha do ex-presidente.
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Ex-presidente Jair Bolsonaro Crédito: NATANAEL ALVES/PL
O fundamento do pedido é uma notícia divulgada a respeito do livro que André Janones ainda vai lançar, chamado Janonismo Cultural: O uso das redes sociais e a batalha pela democracia no Brasil. A reportagem mencionada pelos deputados informa que ele teria admitido na obra que mentiu de propósito e disseminou fake news para "desestabilizar" Bolsonaro antes de um dos debates das eleições de 2022. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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