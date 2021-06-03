Deputado questiona Salles sobre promessa de R$ 20 mi para obras em Noronha

O deputado Felipe Carreras (PSB-PE) protocolou um requerimento na Câmara em que solicita explicações ao ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) sobre a previsão de repasses em 2021 para obras em Fernando de Noronha (PE).
Carreras afirma que Salles prometeu R$ 20 milhões, em uma reunião realizada no arquipélago em 30 de outubro de 2020, mas até o momento os valores não foram encaminhados. O dinheiro seria utilizado na realização de melhorias no sistema de abastecimento de água e saneamento de Noronha.
"Naquela oportunidade, em que também estive presente, o Ministro Salles, em apoio ao esforço estadual, assumiu compromisso público de liberar uma contrapartida federal de igual vulto em cima dos recursos a serem investidos pelo Estado de Pernambuco, o equivalente a R$ 20 milhões", diz o deputado no requerimento.