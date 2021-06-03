Deputado questiona Salles sobre promessa de R$ 20 mi para obras em Noronha

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, durante cerimônia de sansão de projeto de lei. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O deputado Felipe Carreras (PSB-PE) protocolou um requerimento na Câmara em que solicita explicações ao ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) sobre a previsão de repasses em 2021 para obras em Fernando de Noronha (PE).

Carreras afirma que Salles prometeu R$ 20 milhões, em uma reunião realizada no arquipélago em 30 de outubro de 2020, mas até o momento os valores não foram encaminhados. O dinheiro seria utilizado na realização de melhorias no sistema de abastecimento de água e saneamento de Noronha.