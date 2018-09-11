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Ataque

Deputado quer esclarecer visita de agressor de Bolsonaro à Câmara

O terceiro-secretário da Mesa da Câmara, deputado JHC (PSB-AL), protocolou hoje (10) um requerimento de informações sobre uma suposta visita do autor do ataque contra o candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 23:30

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 23:30

Suposto autor do ataque a facada em Bolsonaro Crédito: Reprodução
O terceiro-secretário da Mesa da Câmara, deputado JHC (PSB-AL), protocolou hoje (10) um requerimento de informações sobre uma suposta visita do autor do ataque contra o candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro. Segundo o parlamentar, Adélio Bispo de Oliveira, preso pelo atentado, teria visitado a Câmara dos Deputados em 6 de agosto de 2013.
No ofício encaminhado ao diretor do Departamento de Polícia Legislativa, Paul Pierre Deeter, o deputado JHC solicita imagens, vídeos e qualquer outro detalhe que esclareça a presença do agressor nas dependências da Casa.
"Em um dos mais graves momentos na história recente do Brasil, rigorosamente nenhuma dúvida deve permanecer. De forma republicana, vamos até o fim na missão que nos foi confiada por Alagoas", afirmou o deputado por meio de sua conta no Twitter.
> PT questiona Magno Malta por foto falsa de atentado contra Bolsonaro
Em outro documento protocolado por JHC, o parlamentar solicita ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), que convoque uma sessão extraordinária para debater o atentado a Jair Bolsonaro. Durante o recesso branco, as atividades parlamentares estão suspensas no Congresso Nacional. A previsão é que os parlamentares retornem apenas após as eleições.

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