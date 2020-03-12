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Pandemia

Deputado que viajou com Bolsonaro aos EUA não tem sintomas de coronavírus

Segundo a assessoria, Daniel Freitas (PSL-SC), que viajou com a comitiva do presidente da República, Jair Bolsonaro, aos Estados Unidos, não apresentou sintomas do coronavírus

Publicado em 12 de Março de 2020 às 15:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 15:12
Deputado Daniel Freitas (PSL-SC) que viajou com Bolsonaro Crédito: Câmara dos Deputados
O deputado Daniel Freitas (PSL-SC), que viajou com a comitiva do presidente da República, Jair Bolsonaro, aos Estados Unidos, não apresentou sintomas do coronavírus, segundo sua assessoria. Apesar disso, Freitas cancelou a viagem que faria nesta quinta-feira, 12, ao seu Estado e está em Brasília onde passa por consulta médica para avaliar a necessidade de realizar o exame.
O secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, foi diagnosticado com coronavírus. Os exames foram realizados em São Paulo e a informação, antecipada pelo jornal O Estado de S. Paulo, foi confirmada pelo Palácio do Planalto no início da tarde desta quinta-feira, após exames testarem positivo.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Wajngarten e Freitas estavam na comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro a Miami, nos EUA, na semana passada.
Freitas participou na quarta-feira, 11, dos trabalhos no Congresso e chegou a votar para que fosse mantido o veto de Bolsonaro ao projeto que amplia a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que atende idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.
O filho do presidente deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) também participou da viagem e estava na quarta na sessão do Congresso.

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