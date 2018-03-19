Deputado que atacou Marielle com boatos tira redes sociais do ar

O deputado Alberto Fraga (DEM-DF) participa de audiência pública na Câmara Crédito: Cleia Viana | Câmara dos Deputados | 12-09-2017

O deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF) decidiu suspender temporariamente as contas dele no Twitter e Facebook depois da repercussão negativa de um post em que ele compartilhou boatos e ataques sobre a vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada com quatro tiros na cabeça no Estácio na Zona Norte.

O motorista Anderson Gomes também morreu durante a ação dos criminosos. Segundo a assessoria de Fraga, o deputado e sua família estavam recebendo ataques agressivos e ameaças nas redes sociais após a publicação.

De acordo com a assessoria, as contas deverão ser reativadas nesta semana. Ainda de acordo com Fraga, mesmo após reconhecer o erro e se desculpar em uma mensagem pelo Twitter, ele continuou a receber críticas e ataques.

Mensagem do deputado reconhecendo que havia compartilhado boatos Crédito: Reprodução | Twitter

O deputado havia postado no Twitter a seguinte mensagem:

"Conheçam o novo mito da esquerda, Marielle Franco. Engravidou aos 16 anos, ex esposa do Marcinho VP, usuária de maconha, defensora de facção rival e eleita pelo Comando Vermelho, exonerou recentemente 6 funcionários, mas quem a matou foi a PM", escreveu em uma publicação do Twitter, que já foi retirada da plataforma.

Mensagem do deputado com boatos sobre Marielle Franco Crédito: Reprodução | Twitter