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Fake News

Deputado que atacou Marielle com boatos tira redes sociais do ar

Assessoria de Alberto Fraga (DEM-DF) informou que o deputado e a família estava sofrendo ameaças

Publicado em 19 de Março de 2018 às 19:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 19:35
O deputado Alberto Fraga (DEM-DF) participa de audiência pública na Câmara Crédito: Cleia Viana | Câmara dos Deputados | 12-09-2017
O deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF) decidiu suspender temporariamente as contas dele no Twitter e Facebook depois da repercussão negativa de um post em que ele compartilhou boatos e ataques sobre a vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada com quatro tiros na cabeça no Estácio na Zona Norte.
O motorista Anderson Gomes também morreu durante a ação dos criminosos. Segundo a assessoria de Fraga, o deputado e sua família estavam recebendo ataques agressivos e ameaças nas redes sociais após a publicação.
De acordo com a assessoria, as contas deverão ser reativadas nesta semana. Ainda de acordo com Fraga, mesmo após reconhecer o erro e se desculpar em uma mensagem pelo Twitter, ele continuou a receber críticas e ataques.
Mensagem do deputado reconhecendo que havia compartilhado boatos Crédito: Reprodução | Twitter
O deputado havia postado no Twitter a seguinte mensagem:
"Conheçam o novo mito da esquerda, Marielle Franco. Engravidou aos 16 anos, ex esposa do Marcinho VP, usuária de maconha, defensora de facção rival e eleita pelo Comando Vermelho, exonerou recentemente 6 funcionários, mas quem a matou foi a PM", escreveu em uma publicação do Twitter, que já foi retirada da plataforma.
Mensagem do deputado com boatos sobre Marielle Franco Crédito: Reprodução | Twitter
Por causa da publicação, o PSOL está estudando uma possível ação judicial contra o deputado e já anunciou que vai denunciar Alberto Fraga ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.

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