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Decisão

Deputado Douglas Garcia é condenado a pagar R$ 20 mil por dossiê

Garcia foi condenado a pagar R$ 20 mil de indenização por danos morais a uma mulher que ele listou como 'antifascista'

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 08:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 08:46
Douglas Garcia é condenado a pagar R$ 20 mil por danos morais devido a dossiê contra antifascistas
Douglas Garcia é condenado a pagar R$ 20 mil por danos morais devido a dossiê contra antifascistas Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
O deputado estadual Douglas Garcia (PTB-SP) foi condenado a pagar R$ 20 mil de indenização por danos morais a uma mulher que ele listou como "antifascista". O nome dela constava em um dossiê divulgado pelo parlamentar com informações de pessoas que, segundo ele, praticaram atos violentos e terroristas em manifestação contrária ao governo de Jair Bolsonaro realizada no dia 31 de maio na Avenida Paulista, em São Paulo. Ainda cabe recurso.
Segundo a decisão do último dia 6, "o réu catalisou e sistematizou, naquilo que ele mesmo chamou de dossiê, uma lista com 700 a 1.000 nomes de pessoas (fotograficamente identificadas) suspeitas de integrarem o tal grupo Antifas", escreveu o juiz Guilherme Ferreira da Cruz, da 45ª Vara Cível Central de São Paulo.
Recém-filiado ao PTB, Garcia é alinhado ao governo federal. No processo, a defesa chegou a alegar que ele desconhecia o dossiê citado e que só tinha reunido nomes em uma lista repassada à Polícia Civil, sob sigilo.
Ele ainda é investigado por supostamente ter usado a estrutura de seu gabinete para montar a lista. O parlamentar não quis se manifestar.

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