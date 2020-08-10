Deputado Douglas Garcia é condenado a pagar R$ 20 mil por dossiê

Segundo a decisão do último dia 6, "o réu catalisou e sistematizou, naquilo que ele mesmo chamou de dossiê, uma lista com 700 a 1.000 nomes de pessoas (fotograficamente identificadas) suspeitas de integrarem o tal grupo Antifas", escreveu o juiz Guilherme Ferreira da Cruz, da 45ª Vara Cível Central de São Paulo.