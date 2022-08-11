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Folha de São Paulo

Deputado chama animais do Pantanal de 'pragas' e propõe caça legal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O deputado estadual Gilberto Cattani (PL) entregou um projeto de lei para legalizar a caça esportiva de animais em Mato Grosso, que abriga ...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 15:59

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 15:59

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O deputado estadual Gilberto Cattani (PL) entregou um projeto de lei para legalizar a caça esportiva de animais em Mato Grosso, que abriga a região do Pantanal. Ao falar com jornalistas, Cattani disse que "qualquer ambientalista contra isso não é ambientalista".
Segundo o parlamentar, "temos espécies que estão virando praga no nosso estado, como o porco do mato, ele está sem controle biológico". Outro animal citado por Cattani foi o javali, único que atualmente pode ser alvo de caça por determinação legal.
"Existem fazendas de caça, elas são muito lucrativas e mantêm o bioma intacto. Imagina as fazendas no Mato Grosso que são viáveis economicamente e ambientalmente, com a biodiversidade em pé", falou.
O projeto foi questionado por outros colegas, como Janaina Riva (MDB), deputada estadual. Em conversa com jornalistas, ela disse que a proposta "é inconstitucional, porque trata ao contrário da lei federal. A Assembleia não tem poder para reverter hoje a Lei da Caça".
Além disso, a deputada disse que a ideia é um retrocesso. "Hoje se fala na preservação, dos cuidados aos animais, do zelo e proteção", completou.
Cattani negou que seu projeto seja inconstitucional. "Ele não diz qual animal deve ser caçado, como e quais as regras, porque dá essa autonomia ao Executivo, para que faça estudos e projeto para caça esportiva", disse.

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