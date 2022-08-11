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Folha de São Paulo

Deputado bolsonarista vai a ato e diz que teve recepção democrática

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado bolsonarista Coronel Tadeu disse nesta quinta-feira (11) que foi ao ato pró-democracia na USP porque julgou ser "praticamente um ata...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 10:04

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 10:04

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado bolsonarista Coronel Tadeu disse nesta quinta-feira (11) que foi ao ato pró-democracia na USP porque julgou ser "praticamente um ataque político o que está sendo feito, não vi nada de democracia".
Sua camisa branca trazia os nomes bordados de Jair Bolsonaro e do ex-ministro Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo respaldado pelo presidente.
"Estou aqui pra mostrar que ele é a pessoa mais democrática do país", disse sobre Bolsonaro.
Após atestar a ausência de digitais democráticas no evento, Tadeu afirmou que não foi em momento algum hostilizado por nenhum dos presentes. Também disse que sempre circulou sem ser agredido em manifestações promovidas pela esquerda.
Concordou que essa recepção foi democrática. "Pelo menos me respeitaram. Alguns diziam: esse coronel é corajoso!"

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