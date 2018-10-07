Depois de votar, presidente do TSE deseja eleição tranquila

Ministra Rosa Weber durante sessão plenária do STF Crédito: Fellipe Sampaio /STF

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, votou às 10h40 na sessão eleitoral instalada na Escola Parque, localizada entre as quadras 313/314 Sul, na região central de Brasília.

Ela chegou ao local acompanhada por assessores e brincou com os repórteres fotográficos dizendo que gostaria trabalhar atrás das câmaras.

Depois de votar, a presidente do TSE manifestou o desejo de uma eleição tranquila. Desejo uma excelente eleição para nós e um dia muito tranquilo, disse.