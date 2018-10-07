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Eleições 2018

Depois de votar, presidente do TSE deseja eleição tranquila

Rosa Weber brincou com jornalistas após votar em Brasília
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 15:13

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 15:13

Ministra Rosa Weber durante sessão plenária do STF Crédito: Fellipe Sampaio /STF
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, votou às 10h40 na sessão eleitoral instalada na Escola Parque, localizada entre as quadras 313/314 Sul, na região central de Brasília.
Ela chegou ao local acompanhada por assessores e brincou com os repórteres fotográficos dizendo que gostaria trabalhar atrás das câmaras.
Depois de votar, a presidente do TSE manifestou o desejo de uma eleição tranquila. Desejo uma excelente eleição para nós e um dia muito tranquilo, disse.
Rosa Weber se encaminhou para a sede do tribunal onde, às 12h, fará um balanço parcial sobre a eleição em todo o país.
> Acompanhe tudo sobre as eleições 2018 no Espírito Santo e no Brasil

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