Demora da PGR em analisar delação prejudica inquérito contra Aécio

Senador Aécio Neves Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

A indefinição da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a delação premiada do acionista da Andrade Gutierrez, Sérgio Andrade está prejudicando os avanços a investigação da Polícia Federal sobre as suspeitas de pagamento de propina nas obras da usina de Santo Antonio envolvendo o senador Aécio Neves (PSDB-MG). Em despacho no último dia 20 de fevereiro, o delegado da Polícia Federal Bernardo Guidali Amaral, do Grupo de Inquéritos do STF, mandou intimar os advogados do acionista da empreiteira e de dois outros funcionários da Andrade e da Odebrecht para se manifestarem sobre a eventual homologação de seus acordos de colaboração premiada. Segundo fontes ligadas à investigação, porém, a proposta de colaboração de Sérgio e a de outros nomes ligados à empreiteira ainda estão parados na PGR e só devem ter algum desdobramento daqui há, pelo menos, um mês.

Desde que assumiu, a procuradora-geral da República Raquel Dodge e sua equipe tem adotado critérios mais rigorosos para fechar acordos de delação premiada após as polêmicas envolvendo acordos firmados pelo seu antecessor Rodrigo Janot, o que mudou o ritmo dos acordos que vem sendo firmados na PGR. Após o despacho do delegado, a Polícia Federal chegou a agendar as oitivas de Sérgio Andrade e outros funcionários da empreiteira mas, na prática, como não têm seu acordo firmado ainda, eles não devem contar o que sabem.

Andrade é apontado por delatores da própria empreiteira como o responsável por tratar do acerto de propinas da empresa com o senador mineiro Aécio Neves (PSDB-MG) envolvendo as obras da usina de Santo Antonio, no Rio Madeira. O episódio veio à tona inicialmente por delatores da Odebrecht, e vinha sendo relatado também por executivos da Andrade. Neste contexto, o depoimento de Andrade é um dos mais importantes para o inquérito, que já ouviu diversos empreiteiros envolvidos no episódio.

Na versão dos colaboradores, o tucano teria recebido R$ 50 milhões em propinas via contas no exterior de pessoas ligadas a ele. O valor, segundo os colaboradores, teria sido dividido em R$ 30 milhões da Odebrecht e R$ 20 milhões da Andrade. Um dos destinatários da propina, inclusive, seria uma conta em Singapura ligada ao empresário e amigo do senador Alexandre Accioly. O empresário nega que tenha recebido depósitos em favor de terceiros em suas contas, seja no Brasil seja em Cingapura.

O pedido do delegado foi feito no inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal para investigar o tucano neste episódio. Aberta no ano passado, a investigação já ouviu delatores da Odebrecht, entre eles o ex-presidente da empresa Marcelo Odebrecht, e também ex-executivos da Andrade que firmaram acordos de colaboração na Lava Jato.

Agora, o delegado pretende ouvir o acionista da empreiteira, além do ex-gerente de Planejamento Financeiro da Andrade, Fernando Vasconcellos e o ex-funcionário da Odebrecht Enio Augusto Pereira, subordinado ao ex-diretor de Energia da empreiteira Henrique Valladares, que falou sobre a propina em sua delação. No caso de Enio, ele tenta se encaixar como leniente no âmbito do acordo firmado pela empreiteira, mas seu pedido ainda não teve retorno.

O delegado também já mandou marcar as oitivas do empresário Alexandre Accioly, do ex-diretor de Furnas Dimas Toledo, e do próprio Aécio. Todos os investigados negam as acusações. A PGR informou que não comenta sobre acordos de colaboração.

Além disso, o delegado Amaral pediu uma perícia no sistema de propinas da Odebrecht para identificar os eventuais repasses citado pelos delatores. Em petição encaminhada nesta semana, a procuradora-geral da República Raquel Dodge defendeu a prorrogação das investigações por mais 60 dias e da realização das diligências apontadas pela PF, inclusive a intimação dos executivos que negociam acordos de colaboração, mas não se manifestou se os acordos já foram enviados para homologação ou mesmo se as propostas foram rejeitadas. Ela também criticou que o inquérito foi prorrogado no ano passado pela PF por 30 dias sem passar pela PGR e que a investigação só foi devolvida ao Supremo 90 dias depois, sem a realização de diligências em dezembro e em janeiro.

 Sem em nada descurar da relevantíssima função desempenhada pela autoridade policial, não há duvidas de que a investigação deve ser realizada em harmonia coma linha investigatória desenhada pelo Ministério Público, pontuou a procuradora-geral na petição em que ela seja sempre intimada a se manifestar nas solicitações formuladas pela Polícia Federal.

Procurada, a PGR informou que não comenda delações. A Andrade Gutierrez informou também, por meio de sua assessoria, que não vai comentar o caso.

Desde que o episódio veio à tona, o senador vem negando que recebeu qualquer recurso ilícito e reitera que todas as doações eleitorais recebidas por ele foram registradas na Justiça Eleitoral. Por meio de nota enviada à reportagem, o criminalista Alberto Zacharias Toron, que defende Aécio, informou que "as diversas contradições nos depoimentos dos delatores e a total ausência de provas ou indícios demonstram a falsidade das acusações feitas".

Confira abaixo a íntegra da nota da defesa do senador:

"As diversas contradições nos depoimentos dos delatores e a total ausência de provas ou indícios demonstram a falsidade das acusações feitas.

Marcelo Oderbrecht disse em sua delação que 'ele (Aécio) nunca teve uma conversa para mim de pedir nada vinculado a nada' e ainda 'ele nunca cobrou nada'.