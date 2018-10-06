Democracia e voto são a única saída para definir os rumos do país

Ilustração: Democracia é o caminho Crédito: Arabson

O sentido da democracia está na possibilidade de o cidadão exercer a soberania popular, que se concretiza pelo voto direto e secreto na escolha dos governantes. Daí, o eleitor tem em suas mãos este importante instrumento de mudança política e social: o voto.

A democracia brasileira é garantida pela Constituição Federal de 1988  que completou 30 anos ontem , que cita em seu primeiro artigo que a Assembleia Nacional Constituinte se reuniu para instituir um Estado Democrático.

A população considera esta como a melhor forma de governo para o país. Como apontou a pesquisa Datafolha divulgada ontem, para 69% dos eleitores, o regime democrático é o melhor modelo.

Outros 12% dos eleitores consideram a ditadura um regime melhor do que a democracia. No levantamento, 13% dos entrevistados disseram que tanto faz a forma de governo e 5% não opinaram.

O índice é o mais alto registrado desde 1989, ano da primeira eleição presidencial após a ditadura militar (1964-1985). Houve ainda crescimento na aprovação da democracia em relação à última pesquisa Datafolha sobre o tema, de junho de 2018, quando 57% dos eleitores a apontaram como a melhor forma de governo.

Estas são as oitavas eleições gerais realizadas no país desde o retorno à democracia, com a particularidade de que agora é a própria democracia que se vê questionada por milhões de eleitores decepcionados, conforme especialistas.

Durante a campanha, o tema esteve presente nos debates, visto que lideranças políticas e setores da sociedade colocaram sua importância em questão, fazendo com que esta forma de governo possa chegar a uma situação vulnerável. Muitos brasileiros afirmam, em pesquisas, que em certas circunstâncias apoiariam um golpe de Estado.

Mas é neste momento de tensão, acirramento e certa ansiedade do eleitorado por mudanças, demonstrado no processo eleitoral de 2018, que a população pode agir para defender a democracia, por meio do voto.

"Os dias das eleições representam um dos raros momentos em que todos se igualam, pois não há diferença de raça, sexo, condição financeira, classe ou grupo social, já que existe igualdade de valor no voto dado por cada cidadão. Aquele que exerce o seu direito ao voto a partir de uma decisão madura, refletida e consciente, contribui para impedir a eleição de maus políticos e possibilita o alcance de uma maior legitimidade no processo eleitoral", disse o cientista político e professor da USP, José Álvaro Moisés.

Para ele, o descontentamento e a insatisfação de parcela da sociedade com a democracia têm a ver com a própria experiência desta forma de governo. "Há certos fatores que são específicos do Brasil. O país não viveu em toda a sua extensão o que foi o regime militar e sua repressão, como ocorreu em locais como Argentina, Chile. Existe uma percepção muito relativizada da importância da democracia como algo essencial de uma vida minimamente civilizada."

CRISE

O doutorando em História Social e professor da FDV Leonardo Barros Souza pontuou que o momento atual não deve ser entendido como uma crise da democracia. "Essa tensão que está presente hoje, um pouco mais polarizada, é inerente à política. A nossa democracia está se consolidando. Temos um sistema democrático bem arquitetado na Constituição, mas com uma arquitetura que não se realiza plenamente na prática, pela forma como os partidos se comportam. O problema não é propriamente de sistema, estrutura", afirmou.

Ele enfatizou que a indiferença ou apatia do eleitor numa democracia pode trazer um risco. "Suprime qualquer possibilidade da manifestação da vontade de uma maioria, que foi definida de acordo com um procedimento, para orientar as decisões de nossos representantes eleitos. A democracia é um instrumento de controle muito importante", afirmou.

ANÁLISE

Todos têm que ter voz

A democracia começar a passar por questionamentos não é algo que ocorre só no Brasil. Vivemos uma tensão entre pedidos por mais democracia, por uma participação mais direta, como demonstrado nos movimentos de 2013, e para tentativas de deixá-la com um viés mais autoritário. Em um processo democrático com a sociedade muito dividida, como está o nosso, se um conjunto de propostas sai derrotado, mas foi bem votado, significa que aquele que ganhou vai ter que considerar que uma parcela significativa da população votou no projeto contrário. Ele não vai governar só para quem votou nele. Os eleitores do opositor também vão ter voz. Não podemos pensar a democracia apenas como um comparecimento às urnas de 4 em 4 anos.