DEM contra-ataca: deputado acusa Ciro de prostituto e caloteiro

O pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, começou a sofrer um revés por conta do novo deslize verbal desferido contra um político do DEM Crédito: Reprodução/Agência Brasil

O pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, começou a sofrer um revés por conta do novo deslize verbal desferido contra um político do DEM, partido com quem tem flertado para uma aliança eleitoral. Nesta terça-feira, o vice-líder do DEM na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), usou a tribuna do plenário para atacar Ciro, em defesa de Fernando Holliday (SP), vereador do seu partido acusado por Ciro de ser um "capitãozinho do mato".

Sóstenes citou a ampla lista de partidos pelos quais Ciro já passou, e o chamou de "prostituto de partido". O deputado diz que os democratas contrários a uma aproximação com Ciro  que seriam maioria  preparam uma ofensiva contra ele.

"É público e notório que esse pretenso candidato a Presidência, além de ser racista e homofóbico, tem como prática chamar as pessoas de termos pejorativos. Ele é um prostituto de partido. Esse homem que gosta de atacar a honra alheia, fui olhar na dívida ativa e ele está positivado. Ele é um caloteiro querendo ser presidente do Brasil", discursou Sóstenes.

Ele preparou uma espécie de dossiê contra o pedetista. E diz que no DEM, dos 45 deputados apenas três querem "caminhar com Ciro". Antes de subir à tribuna, Sóstenes conta ter consultado o líder da bancada, deputado Rodrigo Garcia (SP), defensor de uma aliança nacional com o tucano Geraldo Alckmin, e que teria recebido o aval, desde que não falasse em nome da liderança do partido. Sóstenes é amigo de Holiday, e logo após o discurso recebeu dele uma mensagem de agradecimento.

"Esta foi só a ponta do iceberg. Mais ataques virão, foi só o primeiro. Dei o meu recado. A chance de o DEM caminhar com Ciro é zero. Só três deputados querem caminhar com ele, o resto sabe que ele é um canalha",atacou.

Irritado com a postura do colega, o líder do PDT, deputado André Figueiredo (CE), minimizou o discurso de Sóstenes.

"Ele chamou o Ciro de caloteiro, são acusações levianas",diz.