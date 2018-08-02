DEM confirma apoio a Casagrande em convenção

Convenção estadual do DEM, em Vitória Crédito: DEMOCRATAS

O DEM confirmou, em convenção realizada nesta quarta-feira (1º), o apoio ao ex-governador Renato Casagrande (PSB) na disputa pelo governo do Estado e ao senador Ricardo Ferraço (PSDB), que vai em busca da reeleição. Os nomes da deputada federal Norma Ayub e do deputado estadual Theodorico Ferraço, ambos do próprio DEM, foram lançados também à reeleição.

"O problema político passou. As divergências... Todo mundo já sabe o que aconteceu. Temos que pensar agora um bom programa de governo", discursou Theodorico.

Antes da parceria entre DEM e PSB, contemplando ainda o PSDB e outras siglas, havia a indefinição sobre a candidatura do governador Paulo Hartung (MDB), aliado dos tucanos. O emedebista acabou não entrando na corrida eleitoral e o PSDB de Ricardo, filho de Theodorico, caminhou para o time socialista. Hartung, desafeto do deputado, não foi mencionado em discursos na convenção.

"Sabemos, pelas pesquisas, que nosso candidato (Casagrande) está muito bem, mas queremos que ele esteja bem melhor (...) Ninguém ganha eleição na véspera", lembrou Theodorico. "Tenho dito aos partidos que Renato deixa de ser um governador do PSB para ser um governador de todos nós", complementou.

"É hora do Espírito Santo mudar, com Renato Casagrande para o governo e com Ricardo Ferraço para o Senado", afirmou Norma, presidente estadual do DEM.

O ex-governador não compareceu devido a compromissos em Brasília. Casagrande é secretário-geral do PSB nacional, que nesta quarta sinalizou que ficará neutro na eleição para o Palácio do Planalto. Quem representou o socialista no evento foi o presidente estadual do partido, Luiz Carlos Ciciliotti. Ricardo Ferraço também esteve na convenção do DEM, assim como o presidente estadual do PDT, Sérgio Vidigal, e deputado estadual Gilson Lopes, do PR.