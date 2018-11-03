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Vereadora

Delegados criticam investigação paralela da PF no caso Marielle

Segundo Jungmann, o Ministério Público Federal obteve dois depoimentos com denúncias de que uma organização criminosa teria atuado para desviar as investigações

Publicado em 02 de Novembro de 2018 às 21:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2018 às 21:45
A vereadora Marielle Franco foi morta a tiros em março, no Rio de Janeiro Crédito: Márcia Foletto / Divulgação
Entidades representativas dos delegados da Polícia Civil do Rio de Janeiro reagiram ao anúncio do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, de que a Polícia Federal vai apurar interferências na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes.
Em nota divulgada nesta sexta-feira (2), o Sindicato dos Delegados de Polícia Civil (Sindelpol-RJ) e a Associação dos Delegados de Polícia (Adepol-RJ) lamentam as declarações de Jungmann e afirmam que o ministro tentou capitalizar dividendos políticos em cima da investigação dos homicídios. Marielle e Anderson foram assassinados em março deste ano.
Segundo Jungmann, o Ministério Público Federal obteve dois depoimentos com denúncias de que uma organização criminosa teria atuado para desviar as investigações e dificultar a identificação dos autores e dos mandantes do assassinato. A Polícia Federal vai entrar no caso a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge.
Para os delegados do Rio de Janeiro, Jungmann está dando maior credibilidade à palavra do referido criminoso em detrimento de agentes do Poder Público de notória história de combate à criminalidade. Pela nota das duas entidades, a denúncia que chegou ao Ministério Público Federal foi feita por um miliciano homicida desacompanhada de qualquer outro elemento de prova que pudesse ratificar suas declarações.
O Sindelpol e a Adepol afirmam que a decisão de Jungmann tenta induzir um descrédito da sociedade na polícia investigativa. Isso, segundo as duas entidades, interessa aos marginais e representa uma total inversão de valores, dissociada do anseio da população.

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