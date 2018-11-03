Delegados criticam investigação paralela da PF no caso Marielle

A vereadora Marielle Franco foi morta a tiros em março, no Rio de Janeiro Crédito: Márcia Foletto / Divulgação

Marielle Franco Entidades representativas dos delegados da Polícia Civil do Rio de Janeiro reagiram ao anúncio do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, de que a Polícia Federal vai apurar interferências na investigação do assassinato da vereadora(PSOL) e do motorista Anderson Gomes.

Em nota divulgada nesta sexta-feira (2), o Sindicato dos Delegados de Polícia Civil (Sindelpol-RJ) e a Associação dos Delegados de Polícia (Adepol-RJ) lamentam as declarações de Jungmann e afirmam que o ministro tentou capitalizar dividendos políticos em cima da investigação dos homicídios. Marielle e Anderson foram assassinados em março deste ano.

Segundo Jungmann, o Ministério Público Federal obteve dois depoimentos com denúncias de que uma organização criminosa teria atuado para desviar as investigações e dificultar a identificação dos autores e dos mandantes do assassinato. A Polícia Federal vai entrar no caso a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge.

Para os delegados do Rio de Janeiro, Jungmann está dando maior credibilidade à palavra do referido criminoso em detrimento de agentes do Poder Público de notória história de combate à criminalidade. Pela nota das duas entidades, a denúncia que chegou ao Ministério Público Federal foi feita por um miliciano homicida desacompanhada de qualquer outro elemento de prova que pudesse ratificar suas declarações.