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Marielle Franco

Delegado diz que suspeito preso não tem a ver com caso Marielle

A prisão de um homem apontado pela morte do assessor do vereador Marcello Siciliano (PHS), parlamentar ouvido como testemunha sobre a morte da vereadora Marielle Franco (PSOL), não tem a ver com o assassinato dela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 23:35

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 23:35

Delegado diz que suspeito preso não tem a ver com caso Marielle Crédito: Reprodução/Instagram
A prisão de um homem apontado pela morte do assessor do vereador Marcello Siciliano (PHS), parlamentar ouvido como testemunha sobre a morte da vereadora Marielle Franco (PSOL), não tem a ver com o assassinato dela, ocorrido em 14 de março. A informação foi passada à imprensa nesta quarta-feira (30) pelo delegado Luis Otávio Franco, da Delegacia de Homicídios (DH) da capital.
Embora o assessor Carlos Alexandre Pereira Maria, o Cabeça, tenha sido assassinado no dia 8 de abril, dois dias depois que Siciliano prestou esclarecimentos à DH, o delegado não vinculou sua morte ao depoimento do vereador, que chegou a ser apontado como envolvido no assassinato de Marielle por um delator do caso, mantido em sigilo pela polícia.
A prisão de Thiago Bruno Mendonça, o Thiago Macaco, ocorreu na terça-feira (29), em um shopping da zona norte do Rio. Antes dele, Rondinele de Jesus da Silva, o Roni, também foi preso por envolvimento na morte de Carlos Alexandre Pereira Maria. Outro envolvido está preso no Complexo de Bangu e um quarto está foragido, segundo o delegado.
Nesta quarta-feira, o delegado Franco esteve no presídio e recolheu quatro aparelhos celulares em uma cela onde está preso o quarto suspeito. Os aparelhos estavam sem chip e bloqueados e serão periciados. Segundo o delegado, a ordem para matar Cabeça partiu de dentro do presídio.
>Preso suspeito de envolvimento no assassinato de Marielle Franco
Questionado sobre qual teria sido a motivação para a morte do assessor de Siciliano, planejada por quatro pessoas, o delegado não soube responder. Alegou que os presos não disseram o motivo e que Thiago Bruno Mendonça só falaria em juízo. Os suspeitos são do bairro da Taquara, área dominada por milícias.

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