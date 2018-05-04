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Curitiba

Delegado da PF ataca acampamento Lula Livre e destrói aparelhos

Gastão Schefer Neto, que é ex-presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal do Paraná e suplente na bancada do PR, na Câmara Federal, faz diversos ataques virtuais ao PT e a Lula em suas redes sociais

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 19:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 19:39
Militantes participam do ato do Dia do Trabalho nos arredores da Polícia Federal em Curitiba, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso desde o dia 7 de abril Crédito: Gibran Mendes/CUT/Twitter
O delegado da Polícia Federal Gastão Schefer Neto atacou e destruiu equipamentos de som do acampamento Lula Livre, no bairro Santa Cândida, em Curitiba, na manhã desta sexta-feira (4). Segundo testemunhas, o ataque ocorreu depois que Gastão invadiu a área restrita do acampamento, composto por apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso na Superintendência da PF.
A Polícia Federal no Paraná deve aguardar alguma manifestação da Polícia Civil para tomar providências contra o delegado. "Essa foi uma situação de uma pessoa, fora das atividades da Polícia Federal, vamos aguardar algum encaminhamento da Polícia Civil antes de tomar alguma medida diante do que aconteceu", informou a assessoria da PF.
O ataque ocorreu próximo das 9h30, no momento em que os apoiadores davam o tradicional "bom dia" ao ex-presidente Lula. Gastão, que é ex-presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal do Paraná e suplente na bancada do PR, na Câmara Federal, faz diversos ataques virtuais ao PT e a Lula em suas redes sociais.
A deputada Márcia Lia prometeu fazer um Boletim de Ocorrência sobre o ataque. Após o ataque, Gastão foi escoltado pela PM até a sede da PF enquanto filmava o acampamento.

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